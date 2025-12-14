Przed świętami Bożego Narodzenia sporym zainteresowaniem klientów cieszą się nie tylko takie podstawowe produkty jak masło, mąka czy cukier, ale również towary, które można podarować jako prezenty lub włożyć pod choinkę.

Tym razem promocję na dobre i popularne czekoladki przygotowała sieć sklepów Biedronka. Oferta ta trwa tylko jeden dzień i związana jest z drugą w grudniu i przed Bożym Narodzeniem, niedzielą handlową.

Dobre czekoladki za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?

Z oferty promocyjnej Biedronki w ramach, której można dostać za darmo popularne czekoladki, można skorzystać tylko w jeden dzień. Darmowe praliny znanej marki będą dostępne tylko i wyłącznie w niedzielę 14 grudnia. Warto, więc tego dnia, czyli w drugą niedzielę handlową wybrać się do Biedronki i skorzystać z tej oferty.

Czekoladki za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Popularne czekoladki, które znalazły się w ofercie Biedronki to Merci Finest Selection w opakowaniach po 250 g. Promocja objęła te w opakowaniu klasycznym oraz świątecznym. Aby otrzymać je za darmo, trzeba włożyć do koszyka dwa opakowania, wówczas drugie dostaniemy gratis. To klasyczna oferta 1+1 gratis.

Popularne czekoladki za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Promocja w sklepach sieci Biedronka to oferta dla tych klientów, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka lub kartę. Obydwie są darmowe. Promocja na czekoladki Merci Finest Selection objęta została limitem. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić dwa opakowania pralin w promocji. Wówczas jedno dostaniemy gratis.