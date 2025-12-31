Ile pieniędzy możesz otrzymać?

Wysokość wsparcia zależy bezpośrednio od skali zniszczeń w Twoim gospodarstwie. Kwoty przelicza się na każdy hektar dotkniętej uprawy:

2400 zł/ha – jeśli straty wynoszą co najmniej 90 proc.;

jeśli straty wynoszą co najmniej 90 proc.; 1600 zł/ha – jeśli straty mieszczą się w przedziale 80–90 proc.;

– jeśli straty mieszczą się w przedziale 80–90 proc.; 800 zł/ha – jeśli straty wynoszą co najmniej 70 proc., ale mniej niż 80m proc.

Agencja pomniejszy kwotę pomocy o odszkodowanie, które wypłacił Ci już ubezpieczyciel.

Jakie uprawy obejmuje pomoc?

Program wspiera producentów wielu gatunków owoców. Na liście znajdują się m.in.:

Drzewa owocowe: jabłonie, grusze, wiśnie, śliwy, czereśnie, pigwy.

Krzewy i owoce miękkie: truskawki, poziomki, maliny, borówki, żurawina, jeżyny, winorośl.

Pozostałe: orzechy włoskie, melony, arbuzy.

Pomoc dotyczy szkód, które wystąpiły między 1 kwietnia a 31 maja 2025 r. Warunkiem jest utrata minimum 70 proc. plonu danej uprawy oraz spadek ogólnej produkcji roślinnej w gospodarstwie o ponad 30 proc. względem średniej z lat poprzednich.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski możesz składać od 1 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. Wnioski można zgłaszać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Musisz wyrazić zgodę na elektroniczną wymianę korespondencji z urzędem. Do elektronicznego wniosku musisz dołączyć skany dwóch kluczowych dokumentów:

Kopię protokołu oszacowania szkód – musi on zawierać adnotację wojewody potwierdzającą wystąpienie przymrozków.

Kopię umowy ubezpieczenia – pod warunkiem, że ubezpieczyłeś swoje uprawy.

Kiedy otrzymasz przelew?

ARiMR planuje sprawne rozliczenie programu. Kierownicy biur powiatowych wydadzą decyzje o przyznaniu pieniędzy do 13 marca 2026 r. Środki trafią bezpośrednio na rachunek bankowy zarejestrowany w ewidencji producentów.