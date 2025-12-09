Grudzień to czas przedświątecznych zakupów i świątecznego gotowania. Na liście zakupów w wielu domach nie może zabraknąć twarogu. To podstawa do przygotowania bożonarodzeniowego sernika.

Tym razem z ciekawej promocji na ten produkt mogą skorzystać klienci sklepów sieci Biedronka. Obok tej oferty naprawdę trudno jest przejść obojętnie. Jak z niej skorzystać? Jakie są warunki tej promocji?

Świąteczna promocja Biedronki. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Produkt, który można kupić za mniej niż 5 złotych w ramach promocji, którą swoim klientom oferuje sieć sklepów Biedronka, to twaróg sernikowy marki Delicate w wiaderku o wadze 1 kilograma.

Reklama

Jest to produkt gotowy do użycia, nie trzeba go mielić, co ułatwia przygotowanie świątecznych wypieków. Regularna cena tego świątecznego produktu wynosi 9,79 zł. W ramach promocji, którą oferuje swoim klientom Biedronka zapłacimy za niego o połowę mniej. Teraz można go kupić za mniej niż 5 zł a dokładnie 4,99 zł.

Świąteczny produkt za mniej niż 5 zł. Do kiedy trwa promocja Biedronki?

Promocja w ramach której można kupić twaróg sernikowy marki Delicate w wiaderku o wadze 1 kilograma trwa dosyć długo. Można z niej skorzystać przez najbliższych sześć dni. Twaróg sernikowy w niższej cenie można kupić aż do niedzieli 14 grudnia br.

Promocja na świąteczny produkt w Biedronce. Czy są limity?

Aby skorzystać z oferty sklepów sieci Biedronka i kupić twaróg sernikowy za mniej niż 5 zł należy posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację. Obydwie są darmowe. Warto również pamiętać, że oferta na ten świąteczny produkt objęta jest limitem. Limit dzienny na jedną kartę Moja Biedronka to 3 opakowania. Z racji tego, że promocja trwa aż do niedzieli, można zrobić naprawdę spore zapasy tego produktu.