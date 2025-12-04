Produktem, który jest po prostu niezbędny w wielu kuchniach, jest cukier. Zwłaszcza teraz w sezonie przedświątecznym używamy go bardzo dużo do pieczenia, czy gotowania. Używamy go nie tylko do słodzenia kawy czy herbaty, ale także do wypieków.

Warto, więc uzupełnić zapasy, gdy tylko nadarza się okazja. Tym razem z takiej ciekawej promocji będzie można skorzystać w sklepach sieci Lidl. Nie tylko kupimy cukier w dobrej cenie, ale też kilka opakowań dostaniemy za darmo.

Promocja na cukier w Lidlu. Do kiedy ważna jest ta oferta?

Promocyjną ofertę na cukier można pod koniec tego tygodnia znaleźć w sklepach sieci Lidl. Można nie tylko zrobić zapasy, ale także sporo zaoszczędzić. Czasu na zrobienie zakupów jest jeszcze trochę. Promocja rozpoczyna się dziś, czyli w czwartek 4 grudnia i potrwa do niedzieli 7 grudnia, która jest niedzielą handlową.

Reklama

Cukier za darmo. Jakie są zasady promocji w Lidlu?

Promocja, którą proponuje swoim klientom Lidl to możliwość zakupienia pięciu opakowań cukru i otrzymania kolejnych pięciu gratis. Oferta na darmowy cukier to oferta 5+5 gratis. Za jedno opakowanie zapłacimy 2,79 zł. Taka jest regularna cena tego produktu. Oferta dotyczy dwóch konkretnych produktów jest to cukier biały, 1 kg takich marek jak:

Polski Cukier

KuchniaLidla.pl.

Cukier za darmo w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Oferta w ramach, której można kupić pięć opakowań cukru i koleje pięć dostać gratis, jest objęta limitem. Na jeden kupon w aplikacji Lidla można kupić 10 opakowań i kolejne 10 dostać gratis, razem daje to 20 opakowań. Aby skorzystać z oferty należy posiadać aplikację Lidl Plus. Jest ona do ściągnięcia za darmo.