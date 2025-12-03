Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje cykl luzowania polityki pieniężnej. W środę RPP zdecydowała o kolejnym cięciu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. To już szósta obniżka w tym roku. Główna stopa banku centralnego, stopa referencyjna, spadła do poziomu 4,00 proc. w skali rocznej.

Nowe poziomy stóp procentowych

Narodowy Bank Polski opublikował nowy komunikat, precyzując aktualne poziomy wszystkich stóp procentowych. Obniżki wejdą w życie od czwartku, 4 grudnia. Stopa referencyjna spadła do 4,00 proc., stopa lombardowa do 4,50 proc., a stopa depozytowa do 3,50 proc. Dodatkowo, stopa redyskonta weksli wynosi teraz 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. Wszystkie te stopy obniżono o 0,25 punktu procentowego.

Tegoroczny cykl obniżek jest wyjątkowo dynamiczny. Od stycznia bank centralny obniżył stopy procentowe łącznie o 1,75 punktu procentowego. Stopa referencyjna startowała z poziomu 5,75 proc., by spaść do obecnych 4,00 proc.

Komunikat Narodowego Banku Polskiego

Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady Polityki Pieniężnej uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych – podał w środę Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Rady.

W komunikacie zwrócono uwagę, że zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4 proc. W październiku było to 2,8 proc. "Uwzględniając dane GUS można szacować, że ponownie obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP" - wskazano.