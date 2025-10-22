Kawalerka w Katowicach czy dwa pokoje w Łodzi? Czy singla w Polsce stać na mieszkanie.

Mieszkanie dla singla: co ze zdolnością kredytową teraz

W październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe już po raz czwarty w tym roku. Ta decyzja sprawia, że rośnie zdolność kredytowa osób zainteresowanych kupnem mieszkania.

Tym samym kredyty stają się dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Według danych Biura Informacji Kredytowej, we wrześniu średnia wartość kredytu, o który wnioskowano wynosiła ponad 472,5 tys. zł.

- Oznacza to wzrost o ponad 6 proc. w porównaniu z wrześniem 2024 roku. Średnia wartość była także o 1 proc. wyższa niż w sierpniu tego roku. Złożono również więcej wniosków - niemal 40 tys., co oznacza ponad 40 proc. wzrost rok do roku, a także kilkunastoprocentowy względem poprzedniego miesiąca tego roku - wyjaśnia Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych w ANG Odpowiedzialne Finanse.

A jak kształtują się ceny mieszkań?

Według danych Rynekpierwotny.pl, we wrześniu 2025 r. średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania w 14 największych miastach w Polsce wynosiła 14 783 zł. W tym przypadku mamy do czynienia z niewielkim, 3-procentowym wzrostem rok do roku. Najtaniej można kupić mieszkanie w Bydgoszczy, Kielcach i Łodzi, gdzie ceny kształtują średnio się na poziomie ponad 11 tys. zł za metr kw. Najdroższe nieruchomości są w Krakowie (średnio 16 577 zł za m. kw.), Gdańsku (17 812 zł) i Warszawie (18 396 zł).

Na jaki kredyt hipoteczny może sobie pozwolić singiel

- Najłatwiej byłoby powiedzieć - to zależy. Zdolność kredytowa jest związana z wieloma czynnikami, między innymi zarobkami, wartością kupowanej nieruchomości, zobowiązaniami finansowymi czy wiekiem kredytobiorcy. Ale posłużmy się modelowym przykładem osoby, która chciałaby wziąć kredyt hipoteczny na 25 lat, nie ma innych zobowiązań, jej dochody pochodzą z umowy o pracę, a wkład własny wynosi 20 proc. Jaki otrzyma kredyt - analizuje Tomasz Bujański .

- Kluczową sprawą są oczywiście zarobki. Jeśli wynoszą one 5000 zł netto to można liczyć na kredyt na kwotę do 365 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to każdego banku - poszczególne instytucje mają różne polityki kredytowe i konkretnemu klientowi mogą zaproponować różną wysokość kredytu. Jeśli weźmiemy pod uwagę oferty wszystkich banków w naszym portfolio to średnio zdolność kredytowa wyniesie 306 tys. zł. Uwzględniając założony wkład własny, osoba planująca zakup mieszkania będzie mogła sfinansować mieszkanie za 382,5 tys. zł. W tej cenie, opierając się na średnich cenach opublikowanych na Rynekpierwotny.pl, można kupić od dewelopera 30-metrowe mieszkanie w Katowicach czy 34-35 metrowe mieszkanie w Kielcach lub Bydgoszczy - wylicza Tomasz Bujański.

Kredyt hipoteczny dla singla: jak wygląda sytuacja przy nieco wyższych zarobkach

- Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe założenia, ale zarobki wyniosą 7000 zł netto, to średnia zdolność kredytowa takiej osoby wzrośnie do 487,5 tys. zł. Zatem dodając 20-proc. wkład własny, osoba zainteresowana może rozpoczynać poszukiwania mieszkania za około 609 tys. zł. W tej cenie można kupić nowe mieszkanie w Białymstoku lub Łodzi o powierzchni 54 metrów kwadratowych. Dysponowanie taką kwotą umożliwia też zakup 34-metrowego mieszkania w Warszawie czy dwupokojowego 45-metrowego mieszkania w Poznaniu - mówi Tomasz Bujański

Należy jednak zaznaczyć, że ceny za metr związane są także z powierzchnią mieszkania. Zazwyczaj, im mniejszy lokal, tym cena za metr jest wyższa. Dlatego, uwzględniając ten czynnik, kawalerka może w rzeczywistości kosztować nieco więcej za metr niż w przypadku 80-metrowej nieruchomości.

Wyższe zarobki, wyższa zdolność kredytowa, wyższy kredyt hipoteczny

- Singielka lub singiel zarabiający 10 tys. zł netto miesięcznie może z kolei liczyć średnio na kredyt w wysokości niemal 697 tys. zł. Wraz z wkładem własnym daje to ponad 870 800 zł. Oznacza to możliwość zakupu 57 m² we Wrocławiu, 73 m² w Olsztynie, 66 m² w Szczecinie czy 49 m² w Gdańsku. W przypadku zarobków na poziomie 13 tys. zł netto miesięcznie, średnia zdolność kredytowa wyniesie 754 tys. zł, zatem z wkładem własnym to łącznie ponad 942 tys. zł. Opierając się o dane Rynekpierwotny.pl, można w tej cenie kupić 57 metrów kwadratowych w Krakowie albo ponad 82 m² w Lublinie - mówi ekspert z ANG.

- Oczywiście powyższe obliczenia to szacunki. Każdy bank stosuje własne algorytmy wyznaczania zdolności kredytowej, a sytuacja każdej osoby jest inna. Dlatego skorzystanie z usług ekspertów finansowych jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki temu możliwe jest poznanie najbardziej dopasowanej i korzystnej oferty spośród wielu, oferowanych przez banki - podsumowuje Tomasz Bujański z ANG.