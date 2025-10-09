Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Po tej decyzji poszczególne stopy prezentują się następująco:

stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,55% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.

Czy będą kolejne obniżki stóp procentowych?

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 9 października 2025 roku. Do pytania o ewentualne kolejne obniżki stóp procentowych odniósł się Adam Glapiński.

- Jeśli w nadchodzących kwartałach utrzymają się "dobre dane" to być może jest przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Jak dodał, decyzje w listopadzie będą podejmowane na podstawie projekcji NBP.

- Czy (...) nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp? Może tak być, że ta przestrzeń jest, w zależności od tego jak widzimy te najbliższe kwartały (...) W tej chwili to widzę tak: taka przestrzeń, jeśli się utrzymają te dobre dane, być może jest - powiedział w czwartek prezes NBP.

Zaznaczył, że decyzje będą podejmowane "z posiedzenia na posiedzenie" RPP.

Jak wyjaśnił, w listopadzie NBP opublikuje listopadową projekcję, która jest "głęboką analizą gospodarki i podstawowych trendów z kwartału na kwartał, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok". - Na podstawie tej projekcji podejmiemy decyzje w listopadzie. Wszystko jest przed nami, oczywiście stopy nie mogą maleć w nieskończoność - podsumował prezes banku centralnego.