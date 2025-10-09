Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Po tej decyzji poszczególne stopy prezentują się następująco:
stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;
stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;
stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;
stopa redyskontowa weksli 4,55% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.
Czy będą kolejne obniżki stóp procentowych?
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 9 października 2025 roku. Do pytania o ewentualne kolejne obniżki stóp procentowych odniósł się Adam Glapiński.
- Jeśli w nadchodzących kwartałach utrzymają się "dobre dane" to być może jest przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Jak dodał, decyzje w listopadzie będą podejmowane na podstawie projekcji NBP.
- Czy (...) nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp? Może tak być, że ta przestrzeń jest, w zależności od tego jak widzimy te najbliższe kwartały (...) W tej chwili to widzę tak: taka przestrzeń, jeśli się utrzymają te dobre dane, być może jest - powiedział w czwartek prezes NBP.
Zaznaczył, że decyzje będą podejmowane "z posiedzenia na posiedzenie" RPP.
Jak wyjaśnił, w listopadzie NBP opublikuje listopadową projekcję, która jest "głęboką analizą gospodarki i podstawowych trendów z kwartału na kwartał, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok". - Na podstawie tej projekcji podejmiemy decyzje w listopadzie. Wszystko jest przed nami, oczywiście stopy nie mogą maleć w nieskończoność - podsumował prezes banku centralnego.
