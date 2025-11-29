Masło wciąż nazywane jest "królem drożyzny". Za kostkę trzeba obecnie zapłacić od 7 do nawet 15 złotych za kostkę czy osełkę. Nic, więc dziwnego, że każda promocja na ten produkt, jaka pojawia się w sieciach dużych sklepów, cieszy się zainteresowaniem klientów.

Koniec tego tygodnia to kolejna świetna okazja do tego, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze w domowym budżecie. Tym razem siecią sklepów, która obniżyła cenę masła jest Lidl.

Tanie masło w Lidlu. Promocja trwa tylko jeden dzień

Oferta, którą swoim klientom proponuje sieć sklepów Lidl i w ramach, której można dostać masło za darmo trwa tylko jeden dzień. Oferta ta aktualna będzie jedynie w sobotę, 29 listopada. Z zakupami trzeba się więc pospieszyć.

Promocja na masło w Lidlu. Jak skorzystać z oferty?

Masło, które można dostać za darmo w Lidlu to jeden, konkretny produkt. Produktem tym jest masło ekstra 83 proc. marki Pilos. W ramach tej oferty, jeśli kupimy trzy kostki masła, wtedy zapłacimy za jedną 3,95 zł. Regularna cena tego masła to 7,49 złotych za kostkę. To o 47 proc. mniej niż wynosi regularna cena. Aby kupić masło w promocyjnej cenie trzeba pamiętać o tym, by zakupić właśnie trzy kostki.

Dobre masło za darmo w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z tej promocji na masło trzeba posiadać aplikację Lidl Plus, która jest darmowa. Należy ją pobrać i zainstalować na telefonie. W aplikacji dostępny jest kupon, który aktywowany i zeskanowany przy kasie pozwoli skorzystać z promocyjnej oferty. Warto także mieć na uwadze, że promocja objęta jest limitami. Na jeden kupon można kupić maksymalnie trzy kostki masła w promocyjnej cenie.