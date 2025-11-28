Ta promocja, która kończy ten tydzień, to kolejna w ramach której smakosze kawy uzupełnią swoje zapasy, by rano i w południe wypić "małą czarną". Tym razem ofertę promocyjną na kawę proponuje Lidl. Znalazły się w niej kawy jednej znanej i dobrej marki.

Tania kawa w Lidlu. Do kiedy trwa promocja?

Oferta na tanią kawę, którą na koniec tygodnia proponuje sieć sklepów Lidl, trwa tylko przez dwa dni. Obowiązywać będzie w piątek 28 listopada oraz w sobotę 29 listopada. Warto się więc pospieszyć, by kupić tańszą kawę znanej i dobrej marki a przy okazji uzupełnić domowe zapasy. Produkty w ramach tej promocji można ze sobą dowolnie łączyć.

Obniżka ceny kawy w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Żeby skorzystać z promocji na tanią kawę w Lidlu należy kupić dwa produkty. Ten drugi dostaniemy w niższej o 60 proc. cenie. Jeśli do koszyka włożymy dwie kawy, to za tę drugą, tańszą zapłacimy mniej. Żeby skorzystać z tej oferty jak najlepiej, warto podczas zakupów wybrać dwa produkty w tej samej cenie.

Promocja na kawę w Lidlu. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Produkt, który został objęty promocją to kawy marki Lavazza. W ofercie znalazły się zarówno kawy ziarniste, jak też mielone. Produkty objęte promocją można dowolnie ze sobą łączyć.

Tania kawa w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z oferty na tanią kawę w Lidlu należy posiadać aplikację Lidl Plus, którą można pobrać za darmo. To w tej aplikacji dostępny jest kupon, który należy aktywować i zeskanować przy kasie. Oferta na tanią kawę marki Lavazza w Lidlu objęta jest limitem. Można kupić cztery opakowania kawy, w tym dwie objęte rabatem na jeden kupon.