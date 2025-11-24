Promocja na masło to obok obniżki cen kawy jedna z tych, na które klienci sieci sklepowych czekają i z której chętnie korzystają. Tym razem promocyjna cena tego produktu została ogłoszona przez sieć sklepów Biedronka.

Promocja na masło. Do kiedy trwa promocja w Biedronce?

W ramach tej promocyjnej oferty można kupić masło w niższej cenie i dostać je gratis. Promocja trwa dosyć długo, bo aż do końca tego tygodnia. Masło w niższej cenie będzie można kupić od poniedziałku 24 listopada do soboty 29 listopada.

Reklama

Darmowe masło w Biedronce. Ile kostek można dostać gratis?

Masło w promocji w sklepach sieci Biedronka to oferta, w ramach której można kupić cztery kostki masła i dwie dostać za darmo. To oferta, której w sklepach tej sieci dawno nie było, czyli oferta na darmowe masło 4+2 gratis. Promocja, którą swoim klientom proponuje Biedronka dotyczy jednego konkretnego produktu, chodzi o masło ekstra Polskie marki Mlekovita w kostkach po 200 g.

Niższa cena masła w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

W ramach tej promocji oczywiście obowiązują limity. Oznacza to, że w naszym koszyku może podczas jednego dnia zakupów może znaleźć się 6 kostek masła, w tym dwie gratis. Regularna cena tego produktu to 6,33 zł.

Niższa cena i darmowe masło w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Z oferty Biedronki na tańsze masło i darmowe kostki można skorzystać, ale należy posiadać kartę albo aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Masło to wciąż produkt, którego cena jest dosyć wysoka. Obecnie za kostkę trzeba zapłacić od 8 do 15 złotych. Promocje, jakie proponuje Biedronka, pozwalają zaoszczędzić i uzupełnić domowe zapasy.