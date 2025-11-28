Uchwałę przyjęto niemal jednogłośnie, tylko jeden deputowany był przeciwko. Uchwała nie jest wiążąca, ale jest sygnałem prezydenta Emmanuela Macrona, który przychyla się do umowy z Mercosurem. W ciągu ostatnich dni sprawy związane z umową nabrały przyspieszenia.

W trakcie debaty jeden z deputowanych skrytykował prezydenta za zmianę stanowiska. Przypomniał, że jeszcze niespełna rok temu Emmanuel Macron określił tę umowę jako nie do przyjęcia”, a dziś uważa że "to wszystko idzie w dobrym kierunku”. Inny deputowany oskarżył prezydenta o to, że szykuje się do zadania "ostatniego ciosu" francuskiemu rolnictwu.

24 listopada pojawiła się tzw. szybka ścieżka klauzul ochronnych do umowy z Mercosurem. 25 listopada pilny tryb ratyfikacji umowy UE - Mercosur został cofnięty w ostatniej chwili z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej. 28 listopada Kolegium Komisarzy ma przyjąć umowę UE-Mercosur.

Rego dnia, kiedy we Francji Zgromadzenie Narodowe wyraziło swoje stanowisko ws. umowy UE - Mercosur, europejscy rolnicy z COPA przeprowadzi masową mobilizację w Brukseli. "Będziemy tam, aby stanowczo podkreślić, że europejska suwerenność rolna nie podlega negocjacjom. Mercosur będzie zwalczany" – napisali.

Polska przeciwko umowie z Mercosur

Polska jest w grupie przeciwników tej umowy, ponieważ obawia się zalania rynku tanimi produktami z krajów Mercosuru co będzie miało negatywne skutki dla rolników. Pod wnioskiem o skierowanie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości podpisało się ponad 140 europosłów.

Europoseł Krzysztof Hetman (PSL) zapowiedział poprawki do umowy handlowej UE z Mercosurem, które będą zabezpieczały rolników. Dodał, że wycofanie wniosku EPL w sprawie pilnego procedowania klauzul ochronnych w umowie to wynik wewnętrznej presji na kierownictwo EPL.

Co to jest umowa Mercosur?

Umowa Mercosur to porozumienie między Unią Europejską a państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). Zakłada ono przede wszystkim zniesienie ceł na handel między dwoma blokami gospodarczymi. Niektóre produkty rolnicze zostaną objęte kontyngentami, co oznacza, że tylko części importu - do pewnego limitu - nie będą dotyczyć taryfy celne.