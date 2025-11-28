Five Guys na skraju upadku

Five Guys to sieć uwielbiana w USA. Nawet były prezydent Barack Obama jadł tam burgery. Jednak w Niemczech firma walczy o przetrwanie. Sieć ma tam 35 lokali. W 2023 roku Five Guys zanotowało stratę ponad 7,5 miliona euro. Łączne straty firmy sięgają już około 60 milionów euro. Prognozy na ten rok nie wróżą poprawy.

Eksperci biją na alarm

Five Guys deklaruje, że nie wycofa się z niemieckiego rynku. Planują dalsze inwestycje i rozwój. Jednak audytorzy ostrzegają. Mówią o "istotnej niepewności związanej z działalnością firmy".

Markus Eirund, ekspert gastronomiczny, nazywa niemiecką filię "porażką". Możliwa jest częściowa sprzedaż lub całkowite wycofanie się z rynku. Wsparcie centrali z Londynu chroni Five Guys przed natychmiastową niewypłacalnością tylko do końca 2026 roku.

Five Guys to nie jedyna sieć w kłopotach. Cała niemiecka branża gastronomiczna boryka się z ogromnym wzrostem kosztów:

Ceny w restauracjach wzrosły o ponad 26 proc. od 2022 roku.

o ponad 26 proc. od 2022 roku. Koszty energii i produktów skoczyły o około 30 proc..

i produktów skoczyły o około 30 proc.. Rosnące wynagrodzenia dodatkowo komplikują sytuację.

Wiele restauracji zamyka się lub ogranicza działalność. Jeśli obecne trendy się utrzymają, eksperci ostrzegają przed jeszcze poważniejszym kryzysem w niemieckim fast foodzie.

