Miłośnicy kawy powinni wybrać się do Biedronki. Powód? Promocja na dobrą kawę. To kolejna okazja, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić. Trzeba się jednak pospieszyć, bo promocja na dobrą kawę w Biedronce trwa tylko jeden dzień.

Darmowa kawa w Biedronce. Jak skorzystać z oferty?

Oferta sieci sklepów Biedronka w ramach której można dostać za darmo dobrą kawę to oferta 1+1 gratis. Ofertą objęty jest jeden konkretny produkt. To kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 g. Za ten produkt w regularnej cenie trzeba zapłacić 44,99 zł za sztukę. W ramach tej oferty sieci sklepów Biedronka, jeśli włożymy do koszyka dwie kawy, to zapłacimy za nie po 22,50 zł.

Reklama

Promocyjna oferta na kawę w Biedronce. Jaki limit obowiązuje?

Oferta, którą swoim klientom proponuje Biedronka, jest dostępna dla tych klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Trzeba pamiętać, że promocja w ramach, której dobrą kawę dostaniemy gratis, objęta jest również limitem. W ramach tej oferty można kupić cztery kawy (w tym dwie gratis) na konto Moja Biedronka.

Kawa gratis w Biedronce. Do kiedy obowiązuje promocja?

Żeby skorzystać z oferty Biedronki na darmową kawę trzeba się jednak pospieszyć. Promocja ta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Tym dniem jest wtorek, 25 listopada.