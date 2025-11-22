Obok masła, które jest uznawane za "króla drożyzny", a także kawy czy cukru, w sklepach sieci Biedronka pod koniec tego tygodnia pojawił się kolejny produkt, który można kupić w niższej cenie a przy okazji dostać kilka sztuk gratis.

Tym produktem jest mleko. Podobnie jak masło to produkt spożywczy, który w wielu domach jest podstawą chociażby śniadań.

Promocja na mleko w Biedronce. Ile dni trwa?

Sieć sklepów Biedronki proponuje nie tylko niższą cenę mleka, ale też kilka produktów gratis. Trzeba się jednak pospieszyć, bo trwa tylko jeden dzień. To idealna okazja, by nie tylko zrobić zapasy, ale również zaoszczędzić. Do kiedy będzie trwała promocja? Dniem, w którym będzie można zakupić mleko w niższej cenie jest sobota, 22 listopada br.

Mleko w niższej cenie w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

W ofercie Biedronki znalazło się mleko w niższej, promocyjnej cenie. Można je kupić tym razem za 2,25 zł za 1l opakowanie. Aby skorzystać z promocji trzeba zakupić trzy kartony mleka a kolejne trzy dostaniemy wówczas gratis. Promocją objęty został jeden konkretny produkt. To mleko Wypasione UHT 3,2% firmy Mlekovita w kartonach 1 l.. Regularna cena tego produktu to 4,49 zł. To oznacza, że w promocji sklepów sieci Biedronka kupimy je o 50 proc. taniej.

Jak kupić tańsze mleko w Biedronce? Warunki promocji

Z promocji na mleko w niższej cenie i ofercie, dzięki której trzy kartony dostaniemy gratis, można skorzystać tylko i wyłącznie posiadając kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie można założyć za darmo. Warto pamiętać, że oferta została objęta limitem. To 12 opakowań mleka na kartę Moja Biedronka.