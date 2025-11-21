Koniec tygodnia to kolejna okazja, by skorzystać z atrakcyjnych promocji w sklepach dużych sieci. Wśród produktów, które cieszą się największym uznaniem klientów, jest kawa. Ten produkt dosyć szybko znika z kuchennych szafek a zrobienie zapasów i to w niższej cenie, jest dla wielu klientów bardzo atrakcyjną ofertą.

Na dużą obniżkę cen kawy tym razem zdecydowała się sieć sklepów Lidl. W ofercie znalazły się wszystkie rodzaje kaw. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Lidlu. Jak długo trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach sieci Lidl na kawę w niższej cenie trwa tylko dwa dni. Trzeba się, więc spieszyć z zakupami. Te dni, w których będzie można kupić ją taniej to piątek 21 listopada i sobota 22 listopada. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej to kawy kilku marek.

Promocja na kawę w Lidlu. Jakie produkty można kupić taniej?

Promocją zostały objęte zarówno kawy mielone, rozpuszczalne jak też ziarniste. Aby skorzystać z oferty, trzeba kupić dwie kawy. Za drugą, tańszą, zapłacimy o 60 proc. mniej. Produkty można kupować w dowolnych połączeniach, ale warto mieć na uwadze, że gdy kupimy dwie kawy w tej samej cenie, to zaoszczędzimy najwięcej.

Obniżka ceny kawy w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę w ramach, której zapłacimy za nią o połowę mniej w sklepach sieci Lidl została objęta limitem. Można kupić cztery opakowania tego produktu, w tym dwa w niższej cenie na jedną osobę a dokładnie aplikację Lidl Plus. By dokonać zakupów, trzeba aktywować odpowiedni kupon.