Malinowski podkreślił, że rozwój oferty musi iść w parze z modernizacją infrastruktury. Dodał, że tam, gdzie skracany jest czas podróży, notowane są dwucyfrowe wzrosty liczby pasażerów. Jako przykład podał połączenia pomiędzy Warszawą a Białymstokiem czy Poznaniem a Szczecinem.

Prezes PKP Intercity poinformował, że w nowym rozkładzie jazdy, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, PKP Intercity skieruje na tory 527 pociągów, o 110 więcej niż obecnie.To jest to, czego oczekują pasażerowie – zaznaczył podczas piątkowego briefingu w Skarżysku-Kamiennej.

Nowe pociągi piętrowe

Przypomniał również o programie zakupowym spółki. Przewoźnik ma zakontraktowane inwestycje taborowe o wartości 16,5 mld zł. Obejmują one m.in. zakup i modernizację 644 wagonów oraz 206 lokomotyw. W produkcję zaangażowane są m.in. zakłady w Nowym Sączu, Bydgoszczy i Poznaniu.

Szczególną rolę mają odegrać nowe pociągi piętrowe. Podpisany w tym tygodniu kontrakt obejmuje dostawę 42 składów z opcją rozszerzenia do 72. Te pociągi pozwolą nam w ciągu doby przewozić dodatkowo od 100 tys. do 160 tys. pasażerów – powiedział.

Skutki modernizacji linii kolejowej

Malinowski zwrócił uwagę, że pasażerowie w woj. świętokrzyskim odczuwają skutki modernizacji linii kolejowej nr 8, m.in. w rejonie Suchedniowa. Podczas prac na stacji w tym mieście do dyspozycji pozostaje tylko jedna krawędź peronowa, co wymusza ograniczenia w kursowaniu pociągów.

Zadeklarował jednak, że sytuacja zmieni się po zakończeniu robót. W momencie zakończenia tych remontów wszystkie pociągi PKP Intercity będą zatrzymywały się w Suchedniowie - powiedział.

Zwiększy się liczba połączeń

Dodał, że wraz zakończeniem prac na linii kolejowej nr 8, ma się zwiększyć liczba połączeń z woj. świętokrzyskiego m.in. do Lublina, Katowic, Wrocławia, Warszawy i Krakowa. Oferta ma wzrosnąć z 10 do 13 par pociągów do stolicy i z 14 do 17 par do Krakowa. Połączenia do Katowic i Wrocławia wzrosną z trzech do czterech par.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.