Firma Vollmart ma w Polsce obecnie 12 sklepów, kolejne lokalizacje już są w planach. Nowa sieć obiecuje ceny nawet 20 proc. niższe niż konkurencja. Co odróżnia dyskont od innych sklepów? Braki gazetek promocyjnych i minimalistyczny wystrój. Artykuły sprzedawane są bezpośrednio z z palet. Kolejna cecha charakterystyczna to ograniczenie liczby artykułów do ok. 1200, aby zachować niskie ceny.

Jeden jogurt, ale za to najtańszy

Vollmart w ramach pięcioletniej strategii planuje znacząco zwiększyć liczbę sklepów. Dyskonty zaczęły być supermarketami. Kiedyś liczba artykułów w ofercie nie przekraczała 1000, dzisiaj jest to kilkukrotnie więcej. To nie jest model dyskontowy. W Vollmart liczba artykułów wynosi maksymalnie 1200. Nie znajdzie się u nas pięciu rodzajów soków, czy trzech typów jogurtów. Jest jeden, za to w najniższej cenie na rynku -powiedział WP Finanse Dawid Muskus, dyrektor marketingu i sprzedaży w Vollmart.

Sieć stawia na stawia na dostępność towarów przemysłowych, spożywczych oraz chemii gospodarczej. Vollmart chwali się, że wraz z niedawnymi otwarciami sklepów, w zasięgu jego placówek mieszka już ponad milion osób. Przedstawiciele sieci zauważają także rosnącą liczbę klientów biznesowych.

"Jesteśmy polską firmą"

Vollmart działa pod zarządem Brand Distribution Group, polskiego dystrybutora FMCG obecnego na rynkach europejskich. Sieć rozpoczęła swoją działalność w Siedlcach w lutym 2021 roku. W sierpniu otworzony został 10. sklep sieci, w Białej Podlaskiej, miesiąc później w Dębicy, a w październiku w Przemyślu; pozostałe są zlokalizowana m.in. w Wieluniu, Hrubieszowie i Częstochowie. Sukces tego ostatniego, jak podaje portal WP Finanse ma zachęcić Vollmart do ekspansji w większych miastach.

"Jesteśmy polską firmą. Wspieramy rodzimych producentów, udostępniając ich asortyment w naszych sklepach" - czytamy na stronie sieci. Firma chwali się także, że minimalizuje zbędne koszty i formalności w funkcjonowaniu sklepu, aby zachować niską cenę dla klienta. Podkreśla, że ma "realne, stałe ceny, bez sztucznych promocji i nachalnego marketingu".