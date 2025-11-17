Badania ZUS: Ojcowie chcą na urlop, ale mylą świadczenia

Trend wzrostowy w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Karolina Andrian z Fundacji Share the Care widzi w tym krok ku partnerskiemu modelowi rodziny. Niestety, jednocześnie wskazuje na niepokojącą statystykę, która świadczy o braku wiedzy na temat przysługujących uprawnień.

Podczas gdy liczba ojców na urlopie rodzicielskim szybuje w górę, drastycznie maleje zainteresowanie urlopem ojcowskim.

Urlop rodzicielski : W 2023 r. skorzystało 19 tys. mężczyzn, w 2024 r. - 41,9 tys., a od stycznia do sierpnia 2025 r. - już 35,1 tys.

: W 2023 r. skorzystało 19 tys. mężczyzn, w 2024 r. - 41,9 tys., a od stycznia do sierpnia 2025 r. - już 35,1 tys. Urlop ojcowski : W 2023 r. skorzystało 182 tys. mężczyzn, w 2024 r. - 162 tys., a od stycznia do sierpnia 2025 r. - już tylko 91,6 tys. To wyraźny spadek.

: W 2023 r. skorzystało 182 tys. mężczyzn, w 2024 r. - 162 tys., a od stycznia do sierpnia 2025 r. - już tylko 91,6 tys. To wyraźny spadek. Kluczowy błąd: Jak zauważa Fundacja, ojcowie coraz częściej wybierają urlop rodzicielski tuż po narodzinach dziecka, mimo że jest on niżej opłacany (70 proc. zasiłku). W efekcie traci na tym dziecko, które mogłoby spędzić dodatkowy czas z tatą w późniejszym okresie.

Dwa urlopy - ogromna różnica w portfelu i czasie

Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, że mogą, a nawet powinni, skorzystać z obu świadczeń. Mają one zupełnie różne cele i warunki.

Urlop ojcowski:

Wymiar : 2 tygodnie (14 dni).

: 2 tygodnie (14 dni). Płatność : 100 proc. zasiłku.

: 100 proc. zasiłku. Termin : Należy go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

: Należy go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Funkcja: Opieka nad noworodkiem i wsparcie mamy w okresie rekonwalescencji po porodzie.

Urlop rodzicielski:

Wymiar : Łącznie 41 tygodni, z czego 9 tygodni jest nietransferowalne i przysługuje każdemu z rodziców.

: Łącznie 41 tygodni, z czego 9 tygodni jest nietransferowalne i przysługuje każdemu z rodziców. Płatność : 70 proc. zasiłku.

: 70 proc. zasiłku. Termin : Można go wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

: Można go wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Funkcja: Budowanie relacji i umożliwienie mamie spokojnego powrotu do pracy.

Ważne Jak wskazano rezygnacja z 100 proc. płatnego urlopu ojcowskiego na rzecz 70 proc. płatnego urlopu rodzicielskiego to finansowa i emocjonalna strata. Polskie prawo pozwala na wykorzystanie obu praw.

Krótszy czas z tatą: Alarmujące dane ZUS

Martwi nie tylko błąd w wyborze rodzaju urlopu, ale i jego czas trwania. Mimo że ojcowie mają do dyspozycji 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego, wykorzystują średnio o wiele mniej:

W 2023 roku średnio wykorzystywano 49 dni urlopu rodzicielskiego.

W 2024 roku było to 47 dni.

W 2025 roku (do VIII) - tylko 40 dni.

Ojcowie wykorzystują więc niecałe pięć tygodni, rezygnując z ponad miesiąca dodatkowego, gwarantowanego czasu z dzieckiem.