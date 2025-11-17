Masło nazywane jest "królem drożyzny". Jego cena wynosi obecnie od 7 do nawet 15 złotych za kostkę czy osełkę. Nic dziwnego, że każda promocja na ten produkt, jaka pojawia się w sieciach dużych sklepów, cieszy się uznaniem klientów.

Początek tego tygodni to kolejna okazja do tego, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze. Siecią sklepów, która tym razem rozdaje masło za darmo jest Lidl.

Masło za darmo w Lidlu. Promocja trwa tylko jeden dzień

Warto pamiętać, że promocja w ramach której można dostać masło za darmo trwa tylko jeden dzień. Oferta ta aktualna będzie jedynie w poniedziałek, 17 listopada.

Promocja na masło w Lidlu. Jak skorzystać z oferty?

Masło, które można dostać za darmo w Lidlu to jeden, konkretny produkt. Jest nim masło ekstra Łaciate 83% w kostkach po 200 g. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch kostek, trzecią dostaniemy gratis. To oferta 2+1 gratis. W ramach tej promocji zapłacimy 7,99 zł za sztukę.

Dobre masło za darmo w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z tej promocji na masło trzeba posiadać aplikację Lidl Plus, która jest darmowa. To w niej dostępny jest kupon, który aktywowany i zeskanowany przy kasie pozwoli nam skorzystać z tej promocyjnej oferty i jedną kostkę masła otrzymać za darmo. Promocja objęta jest limitami. Jedno darmowe masło na jeden kupon.