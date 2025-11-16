Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o. o możliwym zanieczyszczeniu określonych poniżej partii produktów fragmentami metalu i/lub gumy.

Błąd produkcyjny

Sklepy w Polsce informują o wycofaniu ze sprzedaży wybranych partii produktów marki Knorr, wyprodukowanych przez Unilever Polska spółka z o.o. "Na skutek błędu produkcyjnego w zakładzie mogą nie nadawać się do spożycia" - informuje spółka. W wycofanych produktach marki Knorr jest możliwe zanieczyszczenie fragmentami metalu i/lub gumy.

Produkty można zwrócić do sklepu

Unilever Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofywanie wskazanych partii produktów, wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży oraz blokady zapasów. W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever - pod numerem 801 109 387 - podaje Główny Inspektor Sanitarny. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony; konsumenci otrzymają zwrot środków - czytamy w komunikacie skierowanym do klientów. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktów.

Te produkty uznano za szkodliwe

Te produkty zostały wycofane też ze sklepów Biedronka i Lidl. To:

  • Knorr Zupa Borowikowa - partie 528008C93, 528108C93;
  • Knorr Zupa biały barszcz - partia 528314C93;
  • Knorr Zapiefix Szynka - partie 527902C93, 528002C93;
  • Knorr Zapiefix Vege - partia 527922C93;
  • Knorr Fix 4 sery spaghetti - partie 527822C93, 527922C93;
  • Knorr Fix Chrupiący kurczak czosnek - partia 527902C93;
  • Knorr Żelatyna - partia 528320C93;
  • Knorr Zupa Krem z Kurek - partia 528220C93;
  • Knorr Zupa Żurek - partia 528016C93;
  • Knorr Delikat Przyprawa Uniwersalna - partia 528117C93.