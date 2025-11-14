Dla polskich firm Amazon to przede wszystkim okno sprzedażowe na całą Europę – podkreśliła Agata Jasińska. Sklep umożliwia, przy założeniu jednego konta, sprzedaż w 10 krajach europejskich i dostęp do setek milionów klientów. Aby obniżyć próg wejścia, lider e-commerce oferuje nowym sprzedawcom wyjątkowe warunki.

- Nowi sprzedawcy zyskują sześć miesięcy bez opłaty subskrypcyjnej i prowizyjnej. To czas, który można wykorzystać na naukę i poznanie naszego marketplace`u, dopracowanie oferty, rejestrację marki i zaplanowanie logistyki – wyjaśniła Agata Jasińska.

Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż cross-border najbardziej obawiają się kwestii logistycznych i pozyskiwania klientów. Amazon rozwiewa te obawy m.in. usługą Fulfilment by Amazon (FBA).

- Przedsiębiorca wysyła produkty do jednego centrum logistycznego w Polsce, a stamtąd Amazon dystrybuuje je w całej Europie - powiedziała Agata Jasińska. Marketplace przejmuje na siebie pakowanie, wysyłkę, obsługę klienta w lokalnym języku oraz ewentualne zwroty. - Dzięki temu przedsiębiorca może zająć się skalowaniem biznesu - dodała.

Usługi, takie jak FBA, zwiększają szansę na dotarcie do ponad 200 milionów subskrybentów Amazon Prime - najbardziej lojalnych użytkowników ceniących szybką i bezpłatną dostawę.

Praktyka biznesu

Dla firmy Oceanic, obecność na Amazon to oczywisty wybór, jeżeli się myśli o ekspansji zagranicznej – zaznaczył Andrzej Wierzchoń. Podkreśla jednak kluczową lekcję: inne kraje europejskie nie są kopią polskiego.

- Każdy kraj ma swoją specyfikę. Nie te same produkty wszędzie się równo sprzedają. Amazon to systematyzuje i daje narzędzia, ale firma musi zderzyć się z tymi potrzebami - zaznaczył przedstawiciel marki Oceanic.

Ochrona marki i siła omnichannel

Kluczowym elementem sprzedaży zagranicznej jest ochrona własności intelektualnej. Służy temu bezpłatny program Amazon Brand Registry. - Marka, która ma zarejestrowane logo w urzędzie patentowym, zyskuje kontrolę nad tym, co się z nią dzieje na marketplace – wyjaśniła Agata Jasińska. Chroni to przed nieuczciwymi sprzedawcami i podróbkami, ale też odblokowuje zaawansowane narzędzia marketingowe, jak treści A+ czy sklep własny marki.

Czy zatem marketplace wygrywa z własnym sklepem? Eksperci są zgodni: kluczem jest wielokanałowość (omnichannel). - Najlepsze efekty przynosi sprzedaż wielokanałowa – powiedziała Agata Jasińska. A Andrzej Wierzchoń dodał, że świat nie dzieli się już na online i offline. - To po prostu jeden kanał sprzedaży – podkreślił.

Dane Amazon pokazują, że 9 na 10 polskich przedsiębiorców sprzedających na marketplace eksportuje, a wartość tego eksportu w 2024 roku przekroczyła 5 mld złotych. Co istotne, ponad połowa tej kwoty (2,5 mld zł) pochodzi od firm z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich.