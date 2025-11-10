Czy dzień przed 11 listopada sklepy Żabka będą otwarte w innych godzinach?

Jak co roku 11 listopada a więc dzień, w którym wypada Święto Niepodległości, jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia większe sklepy i centra handlowe nie pracują. Zakupy zrobimy w nielicznych miejscach takich jak sklepy sieci Żabka czy stacje benzynowe.

O godzinach pracy w sklepach sieci Żabka decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Okazuje się, że również 10 listopada a więc dzień przed Świętem Niepodległości sklepy sieci Żabka mogą pracować w innych niż zazwyczaj godzinach.

Gdzie sprawdzić godziny otwarta Żabki w dzień przed 11 listopada?

"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - brzmiał komunikat biura prasowego sieci Żabka wydany przed świętami Bożego Narodzenia 2024.

Dotyczy on również innych świątecznych dni w Polsce, w których sklepy są zamknięte. Tak było m.in. w przypadku 6 stycznia 2025, który wypadał w poniedziałek a w poprzedzającą go niedzielę sklepy sieci Żabka otwarte były w nieco innych godzinach niż od 6 do 23.

Aby sprawdzić godziny otwarcia poszczególnych punktów warto zerknąć na stronę internetową sieci lub w aplikację i sprawdzić, w jakich godzinach otwarty jest sklep w naszej okolicy. Większość sklepów sieci Żabka ma wywieszone na drzwiach wejściowych kartki z informacją o godzinach otwarcia.

W jakich godzinach w dzień przed 11 listopada będzie otwarta Żabka?

Z racji tego, że w tym roku Święto Niepodległości, czyli 11 listopada wypada we wtorek, wiele osób bierze wolne 10 listopada i dzięki temu zyskuje przedłużony o dwa dni weekend. To może oznaczać mniejszą ilość klientów albo mniejszy ruch w sklepach sieci Żabka.

Właśnie z tego powodu godziny otwarcia sklepów sieci Żabka w wielu miejscach są inne, niż ma to miejsce w dni powszednie, gdy nie wypadają żadne święta. W Warszawie jest to kilka przedziałów czasowych. Żabki otwarte są m.in. w godzinach:

8-20

10-22

11-22

12-22.

Wygląda na to, że właściciele sklepów z racji wypadającego dzień po 10 listopada święcie postanowili skrócić nieco godziny pracy swoich sklepów.