Od początku 2025 roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa referencyjna obniżyła się z poziomu 5,75 proc. do obecnego 4,25 proc.Narodowy Bank Polski poinformował, że nowe, niższe stopy zaczną obowiązywać w czwartek, 6 listopada 2025 r.

Nowe stawki NBP. Zmiany we wszystkich stopach

W wyniku decyzji RPP, zmieniają się wszystkie kluczowe stopy procentowe NBP, które obniżono o jednakową wartość 0,25 pkt. proc.:

