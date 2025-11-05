Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej, piątej już w tym roku obniżce stóp procentowych. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadła o 0,25 punktu procentowego, osiągając poziom 4,25 proc. w skali roku. Łącznie w 2025 roku RPP obniżyła koszt pieniądza o 1,50 punktu procentowego. Nowe, niższe stopy procentowe zaczną obowiązywać od czwartku, 6 listopada 2025 r.
Nowe stawki NBP. Zmiany we wszystkich stopach
W wyniku decyzji RPP, zmieniają się wszystkie kluczowe stopy procentowe NBP, które obniżono o jednakową wartość 0,25 pkt. proc.:
- Stopa referencyjna spada z 4,50 proc. do 4,25 proc. w skali rocznej.
- Stopa lombardowa obniża się z 5,00 proc. do 4,75 proc. w skali rocznej.
- Stopa depozytowa wynosi teraz 3,75 proc. w skali rocznej, w porównaniu do 4,00 proc. wcześniej.
- Stopa redyskontowa weksli zmienia się z 4,55 proc. na 4,30 proc. w skali rocznej.
- Stopa dyskontowa weksli ustala się na poziomie 4,35 proc. w skali rocznej, w porównaniu do 4,60 proc. wcześniej.
