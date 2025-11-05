Od początku 2025 roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa referencyjna obniżyła się z poziomu 5,75 proc. do obecnego 4,25 proc.Narodowy Bank Polski poinformował, że nowe, niższe stopy zaczną obowiązywać w czwartek, 6 listopada 2025 r.

Nowe stawki NBP. Zmiany we wszystkich stopach

W wyniku decyzji RPP, zmieniają się wszystkie kluczowe stopy procentowe NBP, które obniżono o jednakową wartość 0,25 pkt. proc.:

  • Stopa referencyjna spada z 4,50 proc. do 4,25 proc. w skali rocznej.
  • Stopa lombardowa obniża się z 5,00 proc. do 4,75 proc. w skali rocznej.
  • Stopa depozytowa wynosi teraz 3,75 proc. w skali rocznej, w porównaniu do 4,00 proc. wcześniej.
  • Stopa redyskontowa weksli zmienia się z 4,55 proc. na 4,30 proc. w skali rocznej.
  • Stopa dyskontowa weksli ustala się na poziomie 4,35 proc. w skali rocznej, w porównaniu do 4,60 proc. wcześniej.
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Część ekspertów zaskoczona

