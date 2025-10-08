RPP obniża stopy procentowe

Podczas środowej konferencji Rada Polityki Pieniężnej przekazała decyzję na temat stóp procentowych. RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Oznacza to, że główna stopa procentowa wynosić będzie 4,50 procent.

Reklama

Dla niektórych ekspertów jest to zmiana zaskakująca, ponieważ większość spodziewała się utrzymania ich na dotychczasowym poziomie. Wobec tego obniżki spodziewano się dopiero w listopadzie. Analitycy z PKO Research podkreślili, że dawno już decyzji RPP nie towarzyszyła aż tak duża niepewność.

Dokładne wartości stóp procentowych

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu. Tak prezentują się poszczególne stopy, po uwzględnieniu najnowszej decyzji.

stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,55% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 9 października 2025 r. Eksperci spodziewają się, że trend obniżania stóp procentowych utrzyma się jeszcze przez cały 2026 rok.