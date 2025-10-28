Kawa a zwłaszcza kawa mielona jest tym produktem, który dosyć szybko kończy się w wielu kuchniach. Każda możliwość kupienia jej w niższej cenie i skorzystania z promocji, które oferują takie sklepy jak Lidl, Biedronka czy Aldi, cieszą klientów.

Duża obniżka w Biedronce. Do kiedy trwa promocja na kawę?

Właśnie mają okazję do zakupu kawy w dużo niższej cenie. Promocję na ten produkt proponuje Biedronka. Tą dobrą kawą, jaka znalazła się w promocyjnej ofercie jest mielona kawa Jacobs. Czasu na zakupy jest dosyć dużo. Promocja obowiązuje do końca tygodnia, czyli do piątku 31 października. W sobotę 1 listopada z racji dnia Wszystkich Świętych sklepy są zamknięte.

Reklama

Tania kawa w Biedronce. Jaki produkt objęty jest promocją?

Promocja na dobrą kawę w sieci sklepów Biedronka obejmuje jeden konkretny produkt. To kawa mielona Jacobs Kronung w opakowaniach po 250 g. Oferta polega na tym, że przy zakupie dwóch sztuk zapłacimy za nie 19,99 złotych. Regularna cena tej kawy wynosi obecnie 25,99 zł.

Dobra kawa w niższej cenie w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji na kawę, jaką oferuje swoim klientom sieć sklepów Biedronka, nie trzeba posiadać ani karty Moja Biedronka, ani aplikacji. To oznacza, że z tej promocyjnej oferty może skorzystać każdy. Obowiązuje jedynie limit zakupów. Na jeden paragon można kupić cztery opakowania kawy w promocyjnej cenie.