W obiegu są banknoty wprowadzone w 1995 roku. W 2014 roku do obiegu trafiła banknoty w odświeżonej szacie graficznej. Oba rodzaje banknotów są pełnowartościowymi środkami płatniczymi. Teraz posługujemy się banknotami o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych.

Tymi banknotami płacić nie można

Uszkodzone banknoty, bez względu na swoją serię, przestają być uznawane za środek płatniczy i nie można nimi płacić. Dlatego też zniszczone banknoty trzeba z portfela usunąć. Uszkodzone pieniądze wymienimy bezpłatnie, a obowiązek ciąży na osobie, która banknot uszkodziła. To właśnie dlatego sprzedawca w sklepie może odmówić przyjęcia takich pieniędzy.

Reklama

Jak wymienić pieniądze w 2025 roku?

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, możemy z łatwością wymienić uszkodzone banknoty. Przepisy są takie same od lat. Pieniądze możemy wymienić w kasie dowolnego banku. Warto jednak wiedzieć, że bank przyjmie banknoty czy monety, co do których nie ma wątpliwości, czyli zwykle z niewielkimi uszkodzeniami. Jeśli banknoty są bardzo uszkodzone, można je wymienić jedynie w Narodowego Banku Polskiego.