Dokument, opublikowany na stronach internetowych Sądu Najwyższego, datowany jest na 6 sierpnia; do SN wpłynął 4 września.

Prezydent oświadczył w nim, że posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność. Do tego punktu dodał adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc.

Prezydent zadeklarował ponadto, że posiada 130 tys. zł, a także kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł. Dodał, że w ubiegłym roku z Programu Rodzina 800 plus osiągnął dochód w wysokości 11,2 tys. zł.

