rozwiń

Czy w 2026 roku trzeba będzie płacić za abonament RTV?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych posiadających sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, o ile nie należą do grupy ustawowo zwolnionej z tego obowiązku. Choć wiele osób postrzega abonament RTV jako przestarzały obowiązek, a dyskusje o jego zniesieniu pojawiają się regularnie, na razie nic nie zapowiada zmian w tym zakresie. Zamiast likwidacji opłaty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę – nowe, wyższe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2026 roku.

Reklama

Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2026 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła zaktualizowane stawki abonamentu RTV obowiązujące w 2026 roku. Opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wzrośnie z 8,70 zł do 9,50 zł miesięcznie, czyli o 0,80 zł. Natomiast osoby posiadające odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny zapłacą 30,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 27,30 zł, co oznacza podwyżkę o 3,20 zł.

Za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:

Reklama

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

  • 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
  • 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
  • 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;
  • 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

  • 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
  • 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
  • 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
  • 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie
Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie

Zobacz również

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze uregulowanie należności. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry za kilka miesięcy lub cały rok, mogą skorzystać z bardziej atrakcyjnych cen. Dla przykładu – w przypadku odbiornika radiowego, jednorazowa opłata roczna będzie niższa niż suma dwunastu miesięcznych wpłat.

Okres Abonament radiowy w 2025 roku Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku
2 m-ce 16,90 zł 18,40 zł 53,00 zł 59,20 zł
3 m-ce 25,10 zł 27,40 zł 78,70 zł 87,80 zł
4 m-ce 33,80 zł 36,90 zł 106,00 zł 118,30 zł
5 m-cy 42,00 zł 45,80 zł 131,70 zł 147,00 zł
6 m-cy 49,60 zł 54,10 zł 155,70 zł 173,80 zł
7 m-cy 58,30 zł 63,60 zł 183,00 zł 204,30 zł
8 m-cy 66,50 zł 72,50 zł 208,70 zł 233,00 zł
9 m-cy 74,70 zł 81,50 zł 234,40 zł 261,60 zł
10 m-cy 83,40 zł 91,00 zł 261,70 zł 292,10 zł
11 m-cy 91,60 zł 99,90 zł 287,40 zł 320,80 zł
12 m-cy 94,00 zł 102,60 zł 294,90 zł 329,40 zł

Kto na mocy ustawy może być zwolniony z opłaty za abonament RTV?

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są wybrane grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wymagane dokumenty. Do grona osób, które nie mają obowiązku opłacania abonamentu RTV, zaliczają się m.in.:

  • osoby, wobec których orzeczono:
  • zaliczenie do I grupy inwalidów,
  • całkowitą niezdolność do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS),
  • znaczny stopień niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników);
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (powyżej 80 dB przy częstotliwości 2000 Hz);
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim;
  • osoby:
  • korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
  • zarejestrowane jako bezrobotne,
  • posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
  • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV?

Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.

Przykładowo:

  • osoby bezrobotne powinny przedstawić aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
  • emeryci, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, muszą okazać dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.

Seniorzy w 2026 roku mogą oszczędzić nawet 366 złotych uzyskując zwolnienie z opłaty za abonament RTV

W 2026 roku seniorzy mogą zaoszczędzić nawet 366 złotych rocznie, jeśli uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV. Prawo do automatycznego zwolnienia przysługuje jednak tylko osobom, które ukończyły 75 lat. Pozostali seniorzy – po 60. roku życia – również mogą zostać zwolnieni z opłat, pod warunkiem że pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Aby skorzystać z tej ulgi, należy udać się na pocztę i przedstawić dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość świadczenia. Przy podwyższonych stawkach abonamentu, osoby posiadające odbiornik telewizyjny, które dotychczas płaciły miesięcznie za jego użytkowanie, w 2026 roku mogą dzięki zwolnieniu zachować w portfelu nawet 366 zł.

Co dalej z abonamentem RTV?

Ministerstwo Kultury przygotowało projekt nowej ustawy medialnej, której szczegóły mają zostać zaprezentowane do końca października. Dokument ten zakłada wprowadzenie nowych zasad finansowania mediów publicznych, w tym likwidację abonamentu RTV. Choć brzmi to obiecująco, w praktyce zmiany nie nastąpią od razu. Samo przedstawienie projektu nie jest bowiem równoznaczne z natychmiastowym zniesieniem abonamentu. Co więcej, ustawa, jeśli zostanie przyjęta, mogłaby wejść w życie najwcześniej w 2027 roku, pod warunkiem że rząd zabezpieczy środki w budżecie na finansowanie mediów publicznych. Na ten moment w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok nie przewidziano takich funduszy, co oznacza, że abonament RTV jeszcze przez pewien czas pozostanie z nami.