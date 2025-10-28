- Czy w 2026 roku trzeba będzie płacić za abonament RTV?
Czy w 2026 roku trzeba będzie płacić za abonament RTV?
Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych posiadających sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, o ile nie należą do grupy ustawowo zwolnionej z tego obowiązku. Choć wiele osób postrzega abonament RTV jako przestarzały obowiązek, a dyskusje o jego zniesieniu pojawiają się regularnie, na razie nic nie zapowiada zmian w tym zakresie. Zamiast likwidacji opłaty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę – nowe, wyższe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2026 roku.
Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2026 roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła zaktualizowane stawki abonamentu RTV obowiązujące w 2026 roku. Opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wzrośnie z 8,70 zł do 9,50 zł miesięcznie, czyli o 0,80 zł. Natomiast osoby posiadające odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny zapłacą 30,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 27,30 zł, co oznacza podwyżkę o 3,20 zł.
Za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:
Za używanie odbiornika radiofonicznego:
- 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
- 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
- 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;
- 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
- 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
- 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
- 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
- 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach
Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze uregulowanie należności. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry za kilka miesięcy lub cały rok, mogą skorzystać z bardziej atrakcyjnych cen. Dla przykładu – w przypadku odbiornika radiowego, jednorazowa opłata roczna będzie niższa niż suma dwunastu miesięcznych wpłat.
|Okres
|Abonament radiowy w 2025 roku
|Abonament radiowy w 2026 roku
|Abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku
|Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku
|2 m-ce
|16,90 zł
|18,40 zł
|53,00 zł
|59,20 zł
|3 m-ce
|25,10 zł
|27,40 zł
|78,70 zł
|87,80 zł
|4 m-ce
|33,80 zł
|36,90 zł
|106,00 zł
|118,30 zł
|5 m-cy
|42,00 zł
|45,80 zł
|131,70 zł
|147,00 zł
|6 m-cy
|49,60 zł
|54,10 zł
|155,70 zł
|173,80 zł
|7 m-cy
|58,30 zł
|63,60 zł
|183,00 zł
|204,30 zł
|8 m-cy
|66,50 zł
|72,50 zł
|208,70 zł
|233,00 zł
|9 m-cy
|74,70 zł
|81,50 zł
|234,40 zł
|261,60 zł
|10 m-cy
|83,40 zł
|91,00 zł
|261,70 zł
|292,10 zł
|11 m-cy
|91,60 zł
|99,90 zł
|287,40 zł
|320,80 zł
|12 m-cy
|94,00 zł
|102,60 zł
|294,90 zł
|329,40 zł
Kto na mocy ustawy może być zwolniony z opłaty za abonament RTV?
Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są wybrane grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wymagane dokumenty. Do grona osób, które nie mają obowiązku opłacania abonamentu RTV, zaliczają się m.in.:
- osoby, wobec których orzeczono:
- zaliczenie do I grupy inwalidów,
- całkowitą niezdolność do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS),
- znaczny stopień niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników);
- osoby, które ukończyły 75 lat;
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (powyżej 80 dB przy częstotliwości 2000 Hz);
- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
- osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim;
- osoby:
- korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- zarejestrowane jako bezrobotne,
- posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV?
Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.
Przykładowo:
- osoby bezrobotne powinny przedstawić aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
- emeryci, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, muszą okazać dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.
Seniorzy w 2026 roku mogą oszczędzić nawet 366 złotych uzyskując zwolnienie z opłaty za abonament RTV
W 2026 roku seniorzy mogą zaoszczędzić nawet 366 złotych rocznie, jeśli uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV. Prawo do automatycznego zwolnienia przysługuje jednak tylko osobom, które ukończyły 75 lat. Pozostali seniorzy – po 60. roku życia – również mogą zostać zwolnieni z opłat, pod warunkiem że pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Aby skorzystać z tej ulgi, należy udać się na pocztę i przedstawić dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość świadczenia. Przy podwyższonych stawkach abonamentu, osoby posiadające odbiornik telewizyjny, które dotychczas płaciły miesięcznie za jego użytkowanie, w 2026 roku mogą dzięki zwolnieniu zachować w portfelu nawet 366 zł.
Co dalej z abonamentem RTV?
Ministerstwo Kultury przygotowało projekt nowej ustawy medialnej, której szczegóły mają zostać zaprezentowane do końca października. Dokument ten zakłada wprowadzenie nowych zasad finansowania mediów publicznych, w tym likwidację abonamentu RTV. Choć brzmi to obiecująco, w praktyce zmiany nie nastąpią od razu. Samo przedstawienie projektu nie jest bowiem równoznaczne z natychmiastowym zniesieniem abonamentu. Co więcej, ustawa, jeśli zostanie przyjęta, mogłaby wejść w życie najwcześniej w 2027 roku, pod warunkiem że rząd zabezpieczy środki w budżecie na finansowanie mediów publicznych. Na ten moment w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok nie przewidziano takich funduszy, co oznacza, że abonament RTV jeszcze przez pewien czas pozostanie z nami.
