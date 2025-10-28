Czy w 2026 roku trzeba będzie płacić za abonament RTV?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych posiadających sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, o ile nie należą do grupy ustawowo zwolnionej z tego obowiązku. Choć wiele osób postrzega abonament RTV jako przestarzały obowiązek, a dyskusje o jego zniesieniu pojawiają się regularnie, na razie nic nie zapowiada zmian w tym zakresie. Zamiast likwidacji opłaty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę – nowe, wyższe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2026 roku.

Reklama

Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2026 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła zaktualizowane stawki abonamentu RTV obowiązujące w 2026 roku. Opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wzrośnie z 8,70 zł do 9,50 zł miesięcznie, czyli o 0,80 zł. Natomiast osoby posiadające odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny zapłacą 30,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 27,30 zł, co oznacza podwyżkę o 3,20 zł.

Za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:

Reklama

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze uregulowanie należności. Osoby, które zdecydują się opłacić abonament z góry za kilka miesięcy lub cały rok, mogą skorzystać z bardziej atrakcyjnych cen. Dla przykładu – w przypadku odbiornika radiowego, jednorazowa opłata roczna będzie niższa niż suma dwunastu miesięcznych wpłat.

Okres Abonament radiowy w 2025 roku Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 16,90 zł 18,40 zł 53,00 zł 59,20 zł 3 m-ce 25,10 zł 27,40 zł 78,70 zł 87,80 zł 4 m-ce 33,80 zł 36,90 zł 106,00 zł 118,30 zł 5 m-cy 42,00 zł 45,80 zł 131,70 zł 147,00 zł 6 m-cy 49,60 zł 54,10 zł 155,70 zł 173,80 zł 7 m-cy 58,30 zł 63,60 zł 183,00 zł 204,30 zł 8 m-cy 66,50 zł 72,50 zł 208,70 zł 233,00 zł 9 m-cy 74,70 zł 81,50 zł 234,40 zł 261,60 zł 10 m-cy 83,40 zł 91,00 zł 261,70 zł 292,10 zł 11 m-cy 91,60 zł 99,90 zł 287,40 zł 320,80 zł 12 m-cy 94,00 zł 102,60 zł 294,90 zł 329,40 zł

Kto na mocy ustawy może być zwolniony z opłaty za abonament RTV?

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są wybrane grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wymagane dokumenty. Do grona osób, które nie mają obowiązku opłacania abonamentu RTV, zaliczają się m.in.:

osoby, wobec których orzeczono:

zaliczenie do I grupy inwalidów,

całkowitą niezdolność do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS),

znaczny stopień niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników);

osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (powyżej 80 dB przy częstotliwości 2000 Hz);

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim;

osoby:

korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

zarejestrowane jako bezrobotne,

posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV?

Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.

Przykładowo:

osoby bezrobotne powinny przedstawić aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,

emeryci, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, muszą okazać dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.

Seniorzy w 2026 roku mogą oszczędzić nawet 366 złotych uzyskując zwolnienie z opłaty za abonament RTV

W 2026 roku seniorzy mogą zaoszczędzić nawet 366 złotych rocznie, jeśli uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV. Prawo do automatycznego zwolnienia przysługuje jednak tylko osobom, które ukończyły 75 lat. Pozostali seniorzy – po 60. roku życia – również mogą zostać zwolnieni z opłat, pod warunkiem że pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Aby skorzystać z tej ulgi, należy udać się na pocztę i przedstawić dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość świadczenia. Przy podwyższonych stawkach abonamentu, osoby posiadające odbiornik telewizyjny, które dotychczas płaciły miesięcznie za jego użytkowanie, w 2026 roku mogą dzięki zwolnieniu zachować w portfelu nawet 366 zł.

Co dalej z abonamentem RTV?

Ministerstwo Kultury przygotowało projekt nowej ustawy medialnej, której szczegóły mają zostać zaprezentowane do końca października. Dokument ten zakłada wprowadzenie nowych zasad finansowania mediów publicznych, w tym likwidację abonamentu RTV. Choć brzmi to obiecująco, w praktyce zmiany nie nastąpią od razu. Samo przedstawienie projektu nie jest bowiem równoznaczne z natychmiastowym zniesieniem abonamentu. Co więcej, ustawa, jeśli zostanie przyjęta, mogłaby wejść w życie najwcześniej w 2027 roku, pod warunkiem że rząd zabezpieczy środki w budżecie na finansowanie mediów publicznych. Na ten moment w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok nie przewidziano takich funduszy, co oznacza, że abonament RTV jeszcze przez pewien czas pozostanie z nami.