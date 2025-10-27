Prób wejścia do pierwszej pięćdziesiątki najbogatszych kobiet w Polsce z roku na rok jest wyższy. Jak podaje "Wprost", 117 mln zł zgromadziła w tym roku ostatnia bohaterka z listy.
Przybywa miliarderek
10 lat temu w zestawieniu najbogatszych Polek "Wprost" były tylko cztery miliarderki. Teraz jest ich już 11. W sumie cała pięćdziesiątka najbogatszych kobiet w kraju zgromadziła w tym roku majątek wyceniany na 38,4 mld zł.
Duża grupa debiutantek
W tym wydaniu Listy 50 "Wprost" najbogatszych Polek jest aż siedem debiutantek. Nowych, przedsiębiorczych kobiet, które zbudowały biznesy wyceniane na setki milionów złotych. "Działają w branżach zarezerwowanych kiedyś wyłącznie dla mężczyzn. Jedna zajmuje się bunkrowaniem statków, druga produkuje broń i amunicję, trzecia specjalistyczne namioty dla wojska, kolejna zbudowała firmę w dziedzinie nowych technologii, którą Amerykanie kupili za pół miliarda złotych" - napisano we "Wprost".
Kto na czele listy najbogatszych Polek?
- Dominika Kulczyk od lat jest na szczycie listy (5,3 mld zł) kontroluje Polenergię – największą prywatną grupę energetyczną w Polsce, aktywnie inwestując w transformację energetyczną, m.in. w morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3. Poza biznesem angażuje się w działalność filantropijną poprzez Kulczyk Foundation, wspierającą m.in. kobiety i dzieci na całym świecie.
- Elżbieta Kaczmarek z majątkiem wartym 3,7 mld zł zajęła drugie miejsce. Razem z mężem kontroluje marki Correct i Com40 - gigantów w produkcji mebli, a także polski oddział Pfleiderer i markę Big Star. Elżbieta Kaczmarek stroni od mediów i blasku fleszy, skupiając się na zarządzaniu rozbudowanym imperium.
- Barbara Komorowska (3 mld zł) stoi za marką Bakoma, Polskimi Młynami oraz destylarnią produkującą wódkę Adam Mickiewicz. Zaczynała skromnie – od suszenia cebuli i eksportu jabłek. Dziś jej grupa to miliardowe przychody i tysiące produktów obecnych w sklepach w całej Polsce.
- Małgorzata Adamkiewicz (2,2 mld zł) – współwłaścicielka i przewodnicząca rady nadzorczej Adamed Pharma. Zbudowała globalną firmę farmaceutyczną, inwestując miliardy w badania i rozwój. Laureatka licznych nagród, w tym tytułu Przedsiębiorcy Roku EY 2025.
- Grażyna Kulczyk z majątkiem rzędu 2 mld zł pozostaje ikoną mecenatu sztuki. Choć jej muzeum powstało w Szwajcarii, nie porzuca planów stworzenia podobnej instytucji w Polsce. Prawniczka i kolekcjonerka, od lat konsekwentnie inwestuje w kulturę i sztukę współczesną.
- Iwona Bobrek debiutuje na liście (1,91 mld zł). Boberek kontroluje grupę spółek paliwowych ze Szczecina, w tym Oktan Energy i Arcturus Bunker. Zarządza terminalami paliwowymi i firmami logistycznymi generującymi przychody przekraczające 11 mld zł rocznie. To jedna z najbardziej tajemniczych kobiet biznesu.
- Elżbieta Lubińska (1,54 mld zł) - kolejna debiutantka - stoi na czele Grupy Niewiadów-Polskiej Grupy Militarnej, która produkuje m.in. drony, komponenty wojskowe i materiały wybuchowe. To jeden z największych prywatnych graczy w polskiej branży obronnej.
- Elżbieta Zajezierska – (1,28 mld zł) razem z rodziną rozwijają markę Nowel, będącą jednym z czołowych producentów pieczywa w Europie. Firma eksportuje mrożone pieczywo i prowadzi nowoczesny zakład w Nowym Modlinie, wytwarzając ponad 500 ton dziennie.
- Anna Putyra (1,17 mld zł) debiutuje w zestawieniu dzięki spółce Rekord Hale Namiotowe, produkującej hale i konstrukcje wykorzystywane przez wojsko, służby oraz firmy eventowe. Od lat konsekwentnie rozwija niszową, ale dynamicznie rosnącą branżę.
- Teresa Mokrysz (1,12 mld zł), która stworzyła globalną markę Mokate. Firma działa już w ponad 70 krajach, a jej produkty - kawy, herbaty i napoje instant są symbolem polskiego sukcesu eksportowego.
