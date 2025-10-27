Prób wejścia do pierwszej pięćdziesiątki najbogatszych kobiet w Polsce z roku na rok jest wyższy. Jak podaje "Wprost", 117 mln zł zgromadziła w tym roku ostatnia bohaterka z listy.

Przybywa miliarderek

10 lat temu w zestawieniu najbogatszych Polek "Wprost" były tylko cztery miliarderki. Teraz jest ich już 11. W sumie cała pięćdziesiątka najbogatszych kobiet w kraju zgromadziła w tym roku majątek wyceniany na 38,4 mld zł.

Duża grupa debiutantek

W tym wydaniu Listy 50 "Wprost" najbogatszych Polek jest aż siedem debiutantek. Nowych, przedsiębiorczych kobiet, które zbudowały biznesy wyceniane na setki milionów złotych. "Działają w branżach zarezerwowanych kiedyś wyłącznie dla mężczyzn. Jedna zajmuje się bunkrowaniem statków, druga produkuje broń i amunicję, trzecia specjalistyczne namioty dla wojska, kolejna zbudowała firmę w dziedzinie nowych technologii, którą Amerykanie kupili za pół miliarda złotych" - napisano we "Wprost".

Kto na czele listy najbogatszych Polek?