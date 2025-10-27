Prób wejścia do pierwszej pięćdziesiątki najbogatszych kobiet w Polsce z roku na rok jest wyższy. Jak podaje "Wprost", 117 mln zł zgromadziła w tym roku ostatnia bohaterka z listy.

Przybywa miliarderek

10 lat temu w zestawieniu najbogatszych Polek "Wprost" były tylko cztery miliarderki. Teraz jest ich już 11. W sumie cała pięćdziesiątka najbogatszych kobiet w kraju zgromadziła w tym roku majątek wyceniany na 38,4 mld zł.

Duża grupa debiutantek

W tym wydaniu Listy 50 "Wprost" najbogatszych Polek jest aż siedem debiutantek. Nowych, przedsiębiorczych kobiet, które zbudowały biznesy wyceniane na setki milionów złotych. "Działają w branżach zarezerwowanych kiedyś wyłącznie dla mężczyzn. Jedna zajmuje się bunkrowaniem statków, druga produkuje broń i amunicję, trzecia specjalistyczne namioty dla wojska, kolejna zbudowała firmę w dziedzinie nowych technologii, którą Amerykanie kupili za pół miliarda złotych" - napisano we "Wprost".

Kto na czele listy najbogatszych Polek?

  1. Dominika Kulczyk od lat jest na szczycie listy (5,3 mld zł) kontroluje Polenergię – największą prywatną grupę energetyczną w Polsce, aktywnie inwestując w transformację energetyczną, m.in. w morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3. Poza biznesem angażuje się w działalność filantropijną poprzez Kulczyk Foundation, wspierającą m.in. kobiety i dzieci na całym świecie.
  2. Elżbieta Kaczmarek z majątkiem wartym 3,7 mld zł zajęła drugie miejsce. Razem z mężem kontroluje marki Correct i Com40 - gigantów w produkcji mebli, a także polski oddział Pfleiderer i markę Big Star. Elżbieta Kaczmarek stroni od mediów i blasku fleszy, skupiając się na zarządzaniu rozbudowanym imperium.
  3. Barbara Komorowska (3 mld zł) stoi za marką Bakoma, Polskimi Młynami oraz destylarnią produkującą wódkę Adam Mickiewicz. Zaczynała skromnie – od suszenia cebuli i eksportu jabłek. Dziś jej grupa to miliardowe przychody i tysiące produktów obecnych w sklepach w całej Polsce.
  4. Małgorzata Adamkiewicz (2,2 mld zł) – współwłaścicielka i przewodnicząca rady nadzorczej Adamed Pharma. Zbudowała globalną firmę farmaceutyczną, inwestując miliardy w badania i rozwój. Laureatka licznych nagród, w tym tytułu Przedsiębiorcy Roku EY 2025.
  5. Grażyna Kulczyk z majątkiem rzędu 2 mld zł pozostaje ikoną mecenatu sztuki. Choć jej muzeum powstało w Szwajcarii, nie porzuca planów stworzenia podobnej instytucji w Polsce. Prawniczka i kolekcjonerka, od lat konsekwentnie inwestuje w kulturę i sztukę współczesną.
  6. Iwona Bobrek debiutuje na liście (1,91 mld zł). Boberek kontroluje grupę spółek paliwowych ze Szczecina, w tym Oktan Energy i Arcturus Bunker. Zarządza terminalami paliwowymi i firmami logistycznymi generującymi przychody przekraczające 11 mld zł rocznie. To jedna z najbardziej tajemniczych kobiet biznesu.
  7. Elżbieta Lubińska (1,54 mld zł) - kolejna debiutantka - stoi na czele Grupy Niewiadów-Polskiej Grupy Militarnej, która produkuje m.in. drony, komponenty wojskowe i materiały wybuchowe. To jeden z największych prywatnych graczy w polskiej branży obronnej.
  8. Elżbieta Zajezierska – (1,28 mld zł) razem z rodziną rozwijają markę Nowel, będącą jednym z czołowych producentów pieczywa w Europie. Firma eksportuje mrożone pieczywo i prowadzi nowoczesny zakład w Nowym Modlinie, wytwarzając ponad 500 ton dziennie.
  9. Anna Putyra (1,17 mld zł) debiutuje w zestawieniu dzięki spółce Rekord Hale Namiotowe, produkującej hale i konstrukcje wykorzystywane przez wojsko, służby oraz firmy eventowe. Od lat konsekwentnie rozwija niszową, ale dynamicznie rosnącą branżę.
  10. Teresa Mokrysz (1,12 mld zł), która stworzyła globalną markę Mokate. Firma działa już w ponad 70 krajach, a jej produkty - kawy, herbaty i napoje instant są symbolem polskiego sukcesu eksportowego.