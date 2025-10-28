Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły notowania na historycznie rekordowych poziomach.

Historyczne rekordy

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 47.544,59 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,23 proc. i wyniósł 6.875,16 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,86 proc. do 23.637,46 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,28 proc. do 2.520,44 pkt.

Indeks VIX spada o 3,54 proc. do 15,79 pkt.

Pozytywny sygnał

Jeśli dojdzie do jakiegoś korzystnego porozumienia handlowego między USA a Chinami, dwaj najwięksi partnerzy handlowi znów będą ze sobą współpracować. To również byłby bardzo pozytywny sygnał – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research, w rozmowie z CNBC.

Wiele prognoz dotyczących technologii nie uwzględniało korzyści płynących z Chin, więc gdy tylko Chiny zostaną uwzględnione, prawdopodobnie będzie to dość optymistyczne dla rynków – dodał.

Ramy porozumienia

Reklama

Ramy porozumienia potencjalnie obejmują opóźnienie wprowadzenia przez Chiny ograniczeń dotyczących eksportu pierwiastków ziem rzadkich, które doprowadziły do ​​ostatniego kryzysu handlowego, wycofanie zapowiadanych przez Trumpa 100 proc. ceł na Chiny, które miały wejść w życie 1 listopada oraz wznowienie chińskich zakupów amerykańskiej soi.

Porozumienie może również obejmować rozwiązanie sporu z TikTokiem, a Stany Zjednoczone uzyskają umowę na krajową wersję tej aplikacji społecznościowej.

Myślę, że przygotowaliśmy bardzo dobre ramy do dyskusji przywódców w czwartek – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent ze Szczytu ASEAN w Kuala Lumpur w Malezji.

Mam ogromny szacunek dla prezydenta Xi i osiągniemy porozumienie – powiedział Trump w poniedziałek z Air Force One.

Inwestorzy będą chcieli uzyskać potwierdzenie, że zawieszenie broni w wojnie handlowej jest skuteczne, a sygnały o stymulacji gosp. i reformach ze strony Chin przekładają się na namacalny wzrost dynamiki aktywności gospodarczej – powiedziała Charu Chanana, główna strateg inwestycyjna w Saxo.

Rynek zadowolony

George Boubouras, dyrektor zarządzający K2 Asset Management, powiedział, że rynek jest zadowolony z dynamiki na linii USA-Chiny w ostatnich dniach.

Przez ostatnie kilka miesięcy rynek przyglądał się globalnym negocjacjom handlowym, rozumiejąc, że niektóre komentarze mogą być trochę teatralne i na wyrost – ocenił Boubouras.

Rupert Thompson, główny ekonomista IBOSS, powiedział, że najnowsze doniesienia ws. polityki handlowej były głównym motorem poniedziałkowego globalnego rajdu, dodając, że dodatkowo wzmacniają one perspektywy dla dłuższego rozejmu.

Producenci chipów, którzy mają najwięcej do stracenia w związku z napięciami z Chinami, wspierali poniedziałkowy rajd. Nvidia, a także inne firmy, takie jak Broadcom i Tesla wzrosły po kilka proc.

Qualcomm wzrósł o 11 proc. i osiągnął nowy rekord wszech czasów po tym, jak firma ogłosiła nowe układy sztucznej inteligencji, co stawia ją w konkurencji z firmami Nvidia i AMD.

Wkrótce ukażą się raporty finansowe największych firm technologicznych, a kilka spółek z listy "Wspaniałej Siódemki", w tym Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms i Microsoft opublikują swoje wyniki za trzeci kwartał w tym tygodniu.

Obniżki stóp procentowych

Inwestorzy spodziewają się również, że Rezerwa Federalna obniży w środę swoją referencyjną stopę procentową, szczególnie po tym, jak Biuro Statystyki Pracy opublikowało w zeszłym tygodniu nieco niższe od oczekiwań dane o inflacji.

Spółki o małej i średniej kapitalizacji są notowane z bardzo dużym dyskontem w porównaniu z dużymi spółkami, więc jeśli będziemy kontynuować obniżki stóp procentowych i mieć nadzieję na brak recesji, one również powinny radzić sobie bardzo dobrze – powiedział Sam Stovall.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,03 proc. do 61,53 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent spadają o 0,14 proc. do 65,85 USD/b.