Masło to produkt, który zyskał w ostatnim czasie miano "króla drożyzny", i który w wielu kuchniach znika w zawrotnym tempie. Każda promocja, dzięki której można je kupić taniej, jest na wagę złota.

Masło za darmo w Biedronce. Jak długo trwa promocja?

Tym razem ofertę promocyjną masła dla swoich klientów przygotowała sieć sklepów Biedronka. Do końca tygodnia właśnie ten produkt można kupić w niższej cenie, ale też dostać kilka kostek za darmo. Promocja w ramach której dostaniemy masło gratis trwa od czwartku 23 października do soboty 25 października.

Darmowe masło w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty Biedronki na darmowe masło trzeba zakupić trzy kostki. Wówczas kolejne trzy dostaniemy za darmo. Promocja sieci sklepów Biedronka to oferta 3+3 gratis. Dotyczy ona jednego, konkretnego produktu, którym jest masło ekstra Łaciate w kostkach po 200 g. Regularna cena tego produktu w Biedronce to 9,49 zł. Jeśli zakupimy go w promocji średnia cena za kostkę wyniesie 4,75 zł.

Promocja na masło w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocyjnej oferty na masło w Biedronce trzeba posiadać aplikację Moja Biedronka lub kartę. Promocja ta objęta została limitem. Można zakupić sześć kostek dziennie, w tym trzy gratis. Oznacza to, że przez trzy dni trwania promocji można zgarnąć aż 9 kostek masła.