Kawa a dokładnie kawa rozpuszczalna to jeden z tych produktów, który ma wielu swoich zwolenników. Niektórzy wolą ją od klasycznej wersji w ziarnach, czy zmielonej. Ten rodzaj kawy jest idealny nie tylko do picia, ale też przygotowywania pysznych deserów oraz ciast.

Niższa cena kawy w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Kawa rozpuszczalna nie jest jednak tania. Okazją do zrobienia zapasów i zaoszczędzenia na zakupach jest skorzystanie z promocji, które co jakiś czas oferują duże sieci sklepów. Taką ofertę z kawą rozpuszczalną w niższej cenie proponuje klientom tym razem sieć sklepów Aldi.

Produkt, który został objęty promocją i kosztuje taniej to znana i dobra marka kawy. Na skorzystanie z tej oferty i zakupu kawy w niższej cenie jest dosyć dużo czasu. Ta promocyjna oferta obowiązuje do soboty 25 października.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie są warunki promocji?

Produkt, który możemy kupić taniej w Aldi to kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold w słoiczkach po 200 g. Jej regularna cena wynosi 35,99 zł. W ramach promocji, którą proponuje Aldi zapłacimy za nią 15,99 zł, ale pod warunkiem, że kupimy dwa opakowania. Wówczas drugi produkt będzie tańszy o 55 proc.

Obniżka ceny dobrej kawy w Aldi. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji, którą oferuje Aldi nie trzeba posiadać żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji. Obowiązuje jedynie limit zakupów. Klient może kupić cztery kawy, w tym dwie ze zniżką, podczas jednych zakupów.