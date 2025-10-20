Polski rząd nie rozważa wprowadzenia euro

Andrzej Domański w rozmowie z RMF FM potwierdził, że rząd aktualnie nie zamierza zmieniać waluty i nadal pozostanie nią złoty. Zaznaczył on jednocześnie, że cieszy się z posiadania własnej waluty. Szef resortu podkreślił, że w momencie, kiedy światowa gospodarka mierzy się z kryzysami, to złoty ma funkcję amortyzującą, łagodząc skutku kryzysów dla gospodarki.

Co bardzo ciekawe, szef resortu przedstawił informację, jakoby Polska była stawiana za wzór podczas spotkania w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Chodzi przede wszystkim o ogromny sukces gospodarczy, jaki udało się osiągnąć. Wedle słów ministra, to nasz kraj stawiany jest jako "bardzo czytelny przykład, że transformacja gospodarcza może przynosić konkretne efekty".

Domański podkreślił kolejny raz, że Polska jest dwudziestą gospodarką świata, a w ujęciu PKB per capita, po uwzględnieniu różnic w cenach, wyprzedzamy nawet Japonię. Przekazał on, że to także wzbudziło w pozostałych uczestnikach spotkania ogromne wrażenie.

Wobec tego słowa o braku planów dt. przyjmowania euro jako waluty są uzasadnione. W tej sytuacji Polska zdaje się mieć komfortową sytuację, gdzie w pewnym sensie jest niezależna od zachowań europejskiej waluty.

Polska 20. gospodarką świata

Ambicje dotyczące rozwoju gospodarczego Polski sprawiły, że przed końcem 2025 roku nasze PKB ma osiągnąć 1,04 biliona dolarów. To faktycznie daje nam miejsce w pierwszej dwudziestce najbogatszych krajów świata, ale... jak wskazują eksperci, to niewiele wnosi do naszego życia.

Takie rzeczy mają znaczenie tylko w sytuacji, kiedy obywatele czują zmiany w portfelu, bo na koniec tylko to wydaje się realnym wyznacznikiem zamożności. Bez tego elementu wszystkie wspominki o dynamice gospodarki i wejściu do G20 mogą być traktowane bardziej jako coś, co "podnosi morale".

Trzeba też pamiętać, że Polska z grona dwudziestu największych gospodarek świata może szybko wylecieć. Z jednej strony jest to kwestia dynamiki innych krajów, a z drugiej złotego. PKB podawane jest zwyczajowo w przeliczeniu z lokalnej waluty na dolara. Jeśli więc kurs złotego spadnie, wówczas możemy z tego grona dość szybko wypaść.