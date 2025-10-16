Według prognoz MFW, Polska staje się 20. największą gospodarką świata, zostawiając w tyle kraje, które jeszcze niedawno wydawały się poza naszym zasięgiem. W 2025 roku Polska wyprzedzi Szwajcarię i zajmie 20. miejsce w światowym rankingu największych gospodarek. To historyczne osiągnięcie. Głównym motorem tego sukcesu jest silny złoty. Przeliczany na dolary PKB Polski ma wynieść 1,04 biliona, podczas gdy prognozowana wartość szwajcarskiej gospodarki to 1,03 biliona. Eksperci MFW przewidują, że przewaga nad Szwajcarią będzie rosła, a w 2030 roku może wynieść już 127 miliardów dolarów. Jeszcze dziewięć lat temu dystans do Szwajcarii wynosił 215 miliardów dolarów, a dziś różnica spadła poniżej 100 miliardów.

Polska goni Holandię i Arabię Saudyjską, zmniejsza dystans do Niemiec

Polska nie zatrzymuje się na Szwajcarii, a dalsze wyzwania to zmniejszanie dystansu do kolejnych europejskich i światowych potęg. Przed Polską wciąż stoją wyzwania związane z Holandią i Arabią Saudyjską. Dystans do Holandii zmniejszymy z 281 miliardów dolarów do 221 miliardów w 2028 roku. W dłuższej perspektywie Polska systematycznie zmniejsza dystans do Niemiec. Wartość naszego PKB w stosunku do niemieckiej gospodarki wzrośnie z 20,7% w tym roku do 23,1% w 2030 r., podczas gdy w 2016 r. wynosiła zaledwie 13,4%.

Choć w PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej wciąż mamy sporo do nadrobienia, Polska dynamicznie goni Zachód. Polska plasuje się na 41. miejscu na świecie w kategorii PKB na mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej. W tym roku osiągniemy niecałe 57% poziomu życia Szwajcarii, a w 2030 roku – 64%. W 2025 r. wyprzedzimy Japonię, osiągając PKB per capita wg PPP wyższy o 1%. Przewaga nad Portugalią, którą zdobyliśmy w 2020 roku, rośnie, a w kolejnych latach możemy również wyprzedzić Izrael, Nową Zelandię i Hiszpanię. Do końca dekady na horyzoncie pojawia się Wielka Brytania – w 2030 roku różnica w poziomie życia wyniesie już tylko 2,9%.

Eksperci MFW przewidują, że za pięć lat PKB na głowę mieszkańca w Polsce zrówna się ze Słowenią, do Włoch będzie brakować jedynie 1,9%, a do Niemiec – 16,5%.