Projekcja pokazuje, że w tak zwanym średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP. To, co nas interesuje w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP - 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.[...] Według projekcji, od lipca inflacja będzie zgodna z celem NBP - 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc. - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wymienił cztery czynniki, które będą dla Rady kluczowe - są to: polityka fiskalna, kształtowanie się koniunktury, sytuacja na rynku pracy oraz ceny energii.

Zaskakująco dobre prognozy inflacji. Co dalej z gospodarką?

Obniżająca się z kwartału na kwartał inflacja to dowód, że polityka pieniężna NBP na ostatnich miesiącach i kwartałach były właściwe. Pomimo tych wszystkich krytyk, które się na nas wylewały, oskarżeń o zbyt wysoką stopę procentową, rozwój sytuacji potwierdza, że to była właściwa w pełni polityka. Spadek inflacji oznacza bowiem, że polityka pieniężna nie dopuściła do utrwalenia podwyższonej dynamiki cen, która w poprzednich kwartałach wzrosła w skutek decyzji regulacyjnych - dodał szef banku centralnego.

RPP postanowiła wczoraj obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 9 czerwca 2025 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-4,4 proc. w 2025 r. (wobec 4,1-5,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,7-4,5 proc. w 2026 r. (wobec 2-4,8 proc.) oraz 0,9-3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,1-3,9 proc.).