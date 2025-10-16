Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w Radiu ZET, że jest zwolenniczką wprowadzenia krótszego dnia pracy. Jak to zrobić, mam nadzieję, że pokaże pilotaż - powiedziała.

15 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zatwierdziła listę beneficjentów pilotażu. Zakwalifikowały się do niego m.in. firmy produkcyjne z branży odzieżowej, firmy wodociągowe oraz filharmonia. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł. W sumie jest to 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego.

Czy skrócenie czasu pracy wiąże się z niższym wynagrodzeniem?

Pracownicy, którzy wezmą udział w programie pilotażowym, zachowają wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że wprowadzany pilotaż, jeśli chodzi o skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia, jest największy na świecie. - Z grona blisko 2 tys. wniosków wyłoniliśmy 90 podmiotów, które wezmą udział w pilotażu. Dzięki tym pracodawcom ponad 5 tys. pracowników zostaje objętych pilotażem. Skrócenie z zachowaniem wynagrodzenia – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak zapewnia, pracodawcy otrzymają dofinansowanie na przeprowadzenie pilotażu, który będzie trwał przez cały przyszły rok i będzie to "ponad pół miliona złotych na ten roczny eksperyment".

Ile będzie kosztował cały program?

A ile będzie kosztował cały pilotaż? - Fundusz Pracy, nas wszystkich będzie kosztował 50 mln złotych przez cały swój okres trwania – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zaznacza jednak, że jest to "inwestycja w przygotowanie ważnej zmiany cywilizacyjnej". Jej zdaniem "ogromne zainteresowanie pokazuje, że ta zmiana nieuchronnie nadchodzi".

Kiedy skończy się program pilotażowy?

Do końca roku uczestnicy pilotażu będą mieli czas na przygotowanie, przez cały rok 2026 trwać będzie testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, natomiast do 15 maja 2027 r. opracowane zostaną wnioski podsumowujące pilotaż.