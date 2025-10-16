Główna zmiana dotyczy wysokości jednorazowego świadczenia, które częściowo pokryje koszty pogrzebu. Do 31 grudnia 2025 r. zasiłek wynosi 4000 zł. Od 1 stycznia 2026 r. kwota wzrośnie do 7000 zł, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła po tej dacie. W przypadku śmierci przed 1 stycznia 2026 r. ZUS wypłaci starą kwotę (4000 zł), nawet jeśli wniosek złożymy później. Kwota zasiłku będzie podlegała waloryzacji 1 marca, ale tylko w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski tłumaczył, że ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi cen usług pogrzebowych. ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień.

Nowe zasady przyznawania zasiłku celowego

Ustawa wprowadza również zmiany w przyznawaniu zasiłku celowego, mającego pokryć nieprzewidziane wydatki. Zasiłek celowy będzie przyznawany niezależnie od dochodu i obejmie osoby, które pokryły koszty pogrzebu w dwóch przypadkach:

Gdy po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Gdy uprawniony do zasiłku pogrzebowego poniósł nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku (np. transport zwłok z zagranicy).

Obecnie gminy przyznają zasiłek celowy z pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej lub w związku ze stratami w wyniku zdarzeń losowych. Nowe przepisy doprecyzowują wsparcie w kontekście kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy. Kto otrzyma świadczenie?

Zasiłek przysługuje zarówno rodzinie, jak i innym podmiotom, które poniosły koszty pochówku. Członkowie rodziny otrzymują pełną kwotę (7000 zł od 2026 r.), niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów. Osoby obce lub instytucje (np. pracodawcy, gminy) otrzymują zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7000 zł (od 2026 r.). Jeżeli koszty pogrzebu pokrywało więcej osób lub podmiotów, ZUS dzieli zasiłek proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Zasiłek pogrzebowy. Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Prawo do zasiłku wygasa po upływie tego terminu, chyba że opóźnienie było niemożliwe do uniknięcia (np. późne zidentyfikowanie zwłok, co trzeba potwierdzić zaświadczeniem Policji lub prokuratury). Wniosek Z-12 możesz złożyć osobiście w placówce ZUS lub przez internet – logując się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i podpisując wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Wymagane Dokumenty (do dostarczenia osobiście lub pocztą):