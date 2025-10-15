Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń uzupełniających dla emerytów i rencistów. Co ważne, przysługuje nie tylko z racji wieku. Dodatek mogą też otrzymać osoby, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji — niezależnie od tego, ile mają lat.

Dla wielu seniorów to dodatkowe 348 zł miesięcznie oznacza realną różnicę w domowym budżecie. Środki te często przeznaczane są na leki i suplementy, opłacenie prywatnych wizyt lekarskich lub rehabilitacji, pomoc domową lub opiekuna czy codzienne wydatki, które rosną wraz z inflacją.

Kto dostaje 348 zł miesięcznie od ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje dwóm grupom osób:

- seniorom po ukończeniu 75. roku życia – ZUS przyznaje im świadczenie z urzędu, automatycznie, bez żadnych formalności,

- osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji – tu konieczne jest złożenie wniosku i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.

W tym drugim przypadku kryterium wieku nie obowiązuje. Z dodatku mogą więc skorzystać również osoby młodsze, które w wyniku choroby lub wypadku utraciły zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

ZUS przyznaje dodatek automatycznie po ukończeniu 75 lat, o ile senior pobiera już emeryturę lub rentę. Nie trzeba więc składać żadnych dokumentów ani wniosków – pieniądze pojawią się na koncie razem z miesięcznym świadczeniem.

W przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które nie osiągnęły jeszcze tego wieku, wymagany jest:

- wniosek o dodatek pielęgnacyjny,

- zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

W zaświadczeniu lekarz umieszcza m.in. opis stanu zdrowia, przebieg leczenia, rozpoznanie choroby i rokowania. Te informacje pomagają komisji ZUS potwierdzić, czy dana osoba faktycznie wymaga stałej opieki.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku?

Choć świadczenie jest przyznawane szerokiej grupie seniorów, istnieją wyjątki. ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli osoba uprawniona:

- przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym,

- pobiera renty socjalne lub świadczenie Mama 4+ – w tych przypadkach przepisy wykluczają możliwość wypłaty dodatku.

Jest jednak wyjątek – jeśli senior przebywa poza placówką przez ponad dwa tygodnie w miesiącu, może odzyskać prawo do świadczenia za ten okres.

Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak emerytury i renty, jest waloryzowany co roku. Od 1 marca 2025 roku jego kwota wynosi 348,22 zł miesięcznie. To wzrost o kilka procent w porównaniu z rokiem 2024, kiedy świadczenie wynosiło 330,07 zł.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest samodzielnym świadczeniem – wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą. Trafia więc na konto seniora razem z głównym świadczeniem, bez konieczności składania oddzielnych dokumentów.

Co zrobić, jeśli nie pobierasz świadczeń z ZUS?

Osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, ale nie mają przyznanej renty lub emerytury, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.

W tym przypadku wniosek składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (OPS). Zasiłek ma podobny charakter jak dodatek ZUS, ale jest finansowany z budżetu gminy, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.