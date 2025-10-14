Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, podpisane 27 lutego 2025 roku, przewiduje, że 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. To forma rekompensaty za przypadające w sobotę Święto Wszystkich Świętych (1 listopada), które według przepisów Kodeksu pracy należy zrekompensować dodatkowym dniem wolnym w innym terminie.

10 listopada dniem wolnym? Rząd zdecydował, kto skorzysta z długiego weekendu

W przypadku urzędów i instytucji rządowych to właśnie premier decyduje, kiedy taki dzień ma zostać przyznany. Wybór padł na 10 listopada, co idealnie wpisuje się w kontekst Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego dzień później – we wtorek 11 listopada.

Kto zyska dodatkowy wolny dzień?

Dodatkowy dzień wolny przysługuje członkom korpusu służby cywilnej, a więc urzędnikom zatrudnionym m.in. w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach centralnych oraz jednostkach pomocniczych administracji rządowej. Skorzystają również pracownicy inspektoratów, komend oraz innych struktur wspierających działania służb i inspekcji na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Ale nie wszyscy będą mieli wolne 10 listopada 2025

Warto zaznaczyć, że to zarządzenie nie obejmuje całego sektora publicznego. Z dnia wolnego nie skorzystają m.in. pracownicy jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz instytucji, które działają na podstawie osobnych ustaw regulujących kwestie czasu pracy.

Ograniczenia dotyczą też formy zatrudnienia. Dodatkowy wolny dzień przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (np. zlecenie lub dzieło), kontraktach B2B czy w systemie zmianowym, gdzie sobota nie jest dniem wolnym, mogą nie zostać objęte tym przywilejem.

Co z sektorem prywatnym?

Choć zarządzenie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, część firm prywatnych może również zdecydować się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego – jako forma rekompensaty za święto przypadające w sobotę. To jednak zależy od indywidualnych decyzji pracodawców.

