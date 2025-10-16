Świadczenie honorowe. Dla kogo i ile wynosi?

Wiek stu lat to nie tylko powód do dumy i rodzinnych uroczystości, ale od 1 stycznia 2025 roku także gwarancja wsparcia finansowego od państwa. Świadczenie honorowe dla stulatków zostało uregulowane ustawą (Ustawa z 18 października 2024 roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia), wprowadzając kluczowe zmiany i jednoliconą, a co najważniejsze - waloryzowaną - kwotę wsparcia. Teraz wysokość dodatku wynosi 6 589,67 zł brutto miesięcznie.

Od 1 stycznia 2025 r.: Kwota świadczenia została pierwotnie ustalona ustawą na poziomie 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Jest to kwota ujednolicona dla wszystkich stulatków, w tym dla tych, którzy pobierali wcześniej niższe, "stare" świadczenia.

Od 1 marca 2025 r.: Świadczenie honorowe, podobnie jak emerytury i renty, podlega corocznej waloryzacji. Po marcowej podwyżce jego wartość wzrosła do 6 589,67 zł brutto.

Ważne Co istotne, świadczenie honorowe jest przyznawane dożywotnio i wypłacane co miesiąc.

Dla kogo świadczenie honorowe i co z rocznikami 1925/1926?

Prawo do świadczenia honorowego przysługuje każdej osobie, która:

Ukończyła 100 lat życia.

Posiada polskie obywatelstwo.

W 2025 roku do grona uprawnionych dołączają przede wszystkim osoby urodzone w 1925 roku (jeśli nie zaczęły pobierać świadczenia wcześniej) oraz te, które obchodzić będą setne urodziny w 2025 roku, czyli urodzone w 1926 roku. Nowe przepisy zapewniają im od razu prawo do wyższej, waloryzowanej kwoty.

Kiedy ZUS przyzna świadczenie automatycznie, a kiedy trzeba złożyć wniosek ESH?

W większości przypadków świadczenie przyznawane jest z urzędu, eliminując biurokrację dla najstarszych obywateli. Istnieje jednak jeden ważny wyjątek, który wymaga podjęcia działania.

Świadczenie przyznawane z urzędu

Jeżeli stulatek pobiera już jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę, rentę) z ZUS, KRUS, wojska czy innego organu emerytalnego, nie musi składać żadnego wniosku.

W takim przypadku prawo do świadczenia jest ustalane automatycznie przez organ wypłacający dotychczasowe świadczenie. ZUS sam dopilnuje wszelkich formalności, a dodatkowa kwota zacznie wpływać na konto seniora (lub będzie dostarczana przekazem pocztowym) od miesiąca, w którym ukończył 100 lat.

Świadczenie przyznawane na wniosek

Wniosek jest konieczny w sytuacji, gdy osoba, która ukończyła 100 lat nigdy nie pracowała i nie ma ustalonego prawa do żadnej emerytury ani renty z żadnej instytucji. Mimo ukończonych 100 lat i posiadania polskiego obywatelstwa, nie jest w systemie ZUS jako beneficjent. Wówczas, aby otrzymać świadczenie honorowe w wysokości 6 589,67 zł brutto, należy: