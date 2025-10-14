Choć mówi się o likwidacji abonamentu, KRRiT podniosła stawki na 2026 rok. Abonament pozostaje obowiązkową opłatą, którą wnoszą osoby fizyczne i firmy posiadające działające odbiorniki. Nowe stawki miesięczne:

Radio : Opłata wzrośnie do 9,50 zł (wzrost o 80 gr).

: Opłata wzrośnie do (wzrost o 80 gr). Telewizor (lub zestaw TV + radio): Opłata skoczy do 30,50 zł (wzrost o 3,20 zł).

W przypadku jednorazowej płatności z góry za cały rok, właściciele mogą skorzystać ze zniżki 10 proc.:

Radio: Roczna opłata wyniesie 102,60 zł.

TV/Zestaw: Roczna opłata wyniesie 329,40 zł.

Opłatę należy wnieść z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Można to zrobić we wszystkich placówkach pocztowych, na stronie internetowej Poczty Polskiej lub przez banki. Środki z abonamentu przeznaczane są na realizację misji publicznej przez TVP, Polskie Radio i regionalne spółki radiowe.

Abonament RTV. Kto nie musi płacić?

Ustawodawca zwalnia niektóre grupy społeczne z obowiązku uiszczania abonamentu. Osoby te muszą dopełnić formalności na Poczcie Polskiej. Z opłat zwolnione są m.in.:

Reklama

Osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona musi przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z oświadczeniem w urzędzie Poczty Polskiej. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu tych formalności.

Nowa opłata audiowizualna. Dla kogo?

Rząd planuje gruntowne zmiany w finansowaniu mediów publicznych, chcąc zastąpić abonament nową, obowiązkową opłatą audiowizualną. Nowa opłata zostanie zintegrowana z podatkiem dochodowym. Pobraniem składki zajmą się bezpośrednio Urzędy Skarbowe, co zapewni większą ściągalność niż w przypadku dotychczasowego abonamentu. Wstępnie wysokość składki ustalono na 8–9 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Obowiązek zapłaty obejmie szerokie grono podatników – zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Projekt przewiduje zwolnienie z nowej opłaty dla: bezrobotnych, osób zarabiających mniej niż pensja minimalna, rencistów i seniorów powyżej 75 lat, uczniów i studentów do 26. roku życia, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niskich dochodach.