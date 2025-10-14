Choć mówi się o likwidacji abonamentu, KRRiT podniosła stawki na 2026 rok. Abonament pozostaje obowiązkową opłatą, którą wnoszą osoby fizyczne i firmy posiadające działające odbiorniki. Nowe stawki miesięczne:

  • Radio: Opłata wzrośnie do 9,50 zł (wzrost o 80 gr).
  • Telewizor (lub zestaw TV + radio): Opłata skoczy do 30,50 zł (wzrost o 3,20 zł).

W przypadku jednorazowej płatności z góry za cały rok, właściciele mogą skorzystać ze zniżki 10 proc.:

  • Radio: Roczna opłata wyniesie 102,60 zł.
  • TV/Zestaw: Roczna opłata wyniesie 329,40 zł.

Opłatę należy wnieść z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Można to zrobić we wszystkich placówkach pocztowych, na stronie internetowej Poczty Polskiej lub przez banki. Środki z abonamentu przeznaczane są na realizację misji publicznej przez TVP, Polskie Radio i regionalne spółki radiowe.

Abonament RTV. Kto nie musi płacić?

Ustawodawca zwalnia niektóre grupy społeczne z obowiązku uiszczania abonamentu. Osoby te muszą dopełnić formalności na Poczcie Polskiej. Z opłat zwolnione są m.in.:

  • Osoby, które ukończyły 75 rok życia.
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
  • Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
  • Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona musi przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z oświadczeniem w urzędzie Poczty Polskiej. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu tych formalności.

Nowa opłata dla wszystkich Polaków zamiast abonamentu RTV. Ile wyniesie?

Nowa opłata audiowizualna. Dla kogo?

Rząd planuje gruntowne zmiany w finansowaniu mediów publicznych, chcąc zastąpić abonament nową, obowiązkową opłatą audiowizualną. Nowa opłata zostanie zintegrowana z podatkiem dochodowym. Pobraniem składki zajmą się bezpośrednio Urzędy Skarbowe, co zapewni większą ściągalność niż w przypadku dotychczasowego abonamentu. Wstępnie wysokość składki ustalono na 8–9 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Obowiązek zapłaty obejmie szerokie grono podatników – zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Projekt przewiduje zwolnienie z nowej opłaty dla: bezrobotnych, osób zarabiających mniej niż pensja minimalna, rencistów i seniorów powyżej 75 lat, uczniów i studentów do 26. roku życia, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niskich dochodach.