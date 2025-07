Co dalej z abonamentem RTV? Czeka nas podwyżka czy likwidacja opłaty?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła, że w 2026 roku planowana jest podwyżka opłat abonamentowych, jednak jej wprowadzenie stoi pod dużym znakiem zapytania z powodu rządowych planów całkowitej likwidacji abonamentu RTV.

Wyższe stawki abonamentu RTV

Zgodnie z komunikatem KRRiT, podwyżka jest wynikiem ustawowego obowiązku waloryzacji stawek. Opłata miesięczna za używanie samego radia ma wzrosnąć z obecnych 8,70 zł do 9,50 zł, a opłata za telewizor (lub telewizor i radio) z 27,30 zł do 30,50 zł. Rada podkreśliła, że jest to wzrost na "możliwie najniższym poziomie". Niezmiennie mają obowiązywać zniżki dla osób, które zdecydują się na opłacenie abonamentu za kilka miesięcy lub za cały rok z góry (w tym drugim przypadku rabat wyniesie 10 proc.). Decyzja o podwyżce została podjęta w obliczu dramatycznie niskiej ściągalności abonamentu. Jak wynika ze sprawozdania KRRiT za 2024 rok, system jest wysoce niewydolny:

Tylko 4,5 miliona gospodarstw domowych było zarejestrowanych jako płatnicy, co stanowi zaledwie 38,8 proc. wszystkich, którzy powinni to zrobić.

Spośród zarejestrowanych, aż 2,6 miliona było ustawowo zwolnionych z opłat.

W efekcie, na koniec 2024 roku, regularne opłaty wnosiło jedynie 700 tysięcy zobowiązanych gospodarstw domowych i instytucji, co stanowi zaledwie 32,1 proc. tej grupy.

Nowa ustawa medialna

W odpowiedzi na tę sytuację rząd przygotowuje nową ustawę medialną, która ma całkowicie znieść obowiązek płacenia abonamentu od 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra kultury Macieja Wróbla, media publiczne miałyby być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Kwota dotacji mogłaby być powiązana ze wskaźnikiem PKB lub stanowić stałą kwotę waloryzowaną o inflację. Wiceminister wskazał, że Telewizja Polska potrzebuje rocznie około 3 miliardów złotych, z czego jedynie miliard jest w stanie pozyskać z rynku komercyjnego. Nowy system finansowania miałby pokryć pozostałą część. Projekt ustawy przewiduje również częściową abolicję długów dla osób, które w przeszłości nie płaciły abonamentu. Proces legislacyjny już się rozpoczął – 23 czerwca projekt nowelizacji został formalnie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jeśli zostanie przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta w trakcie lata, nowe zasady finansowania mediów mogłyby wejść w życie z początkiem 2026 roku, definitywnie kończąc erę abonamentu RTV w Polsce.