Likwidacja abonamentu, ale skąd pieniądze?

Jak donosi "Fakt”, od ponad roku rząd zapowiadał likwidację archaicznej, zdaniem resortu kultury, opłaty za posiadanie odbiorników. Projekt nowej ustawy medialnej jest już gotowy i czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Według planu, abonament RTV miałaby zastąpić dotacja budżetowa w wysokości 0,09 PKB. Obecnie byłoby to około 3,7 miliarda złotych, co zdaniem ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, jest "kwotą wygórowaną". Z tego powodu resort kultury ustala, by w ustawie znalazła się konkretna kwota, która co roku zasilałaby media publiczne.

Jak podaje "Fakt”, problem z abonamentem jest taki, że wpływy z roku na rok maleją. W 2005 roku wynosiły 900 milionów złotych, w 2015 - 760 milionów, a w 2024 roku już tylko 620 milionów. Tymczasem, na finansowanie mediów publicznych potrzeba aż 4 miliardów złotych rocznie. Co więcej, jedyną instytucją, która korzysta na obecnym systemie, jest Poczta Polska, która jako operator, pobiera 6 proc. prowizji.

Wszystko w rękach prezydenta

Jak informuje "Fakt”, według planu resortu kultury, ustawa powinna zostać przyjęta przez rząd po wakacjach, a następnie trafić do prezydenta. Wiceminister kultury, Maciej Wróbel, w rozmowie z TOK FM przyznał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ustawa trafi do prezydenta jeszcze przed końcem roku. Jeśli jednak prezydent zawetuje ustawę, prace będą musiały zacząć się od nowa, co opóźni cały proces.

Podwyżki opłat abonamentowych już od 2026 roku

Nawet jeśli rząd znajdzie pieniądze na finansowanie mediów publicznych, nie jest pewne, że abonament zostanie zlikwidowany już w 2026 roku. W przypadku "czarnego scenariusza”, czyli braku porozumienia w sprawie ustawy, Polaków czekają podwyżki.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku:

za radio: z 8,70 zł na 9,50 zł miesięcznie

za telewizor (lub radio i telewizor): z 27,30 zł na 30,50 zł miesięcznie

Wraz z podwyżką stawek wzrosną również kary za nieuiszczenie opłaty. Kara za nieopłacony abonament za telewizor wyniesie 915 zł (wzrost z 819 zł), a za radio – 285 zł (wzrost z 261 zł).