Miłośnicy kawy powinni się dziś koniecznie wybrać do Biedronki. Powód? Promocja na dobrą kawę. To kolejna okazja do tego, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić. Trzeba się jednak pospieszyć, bo promocja na dobrą kawę w Biedronce trwa tylko jeden dzień.

Darmowa kawa w Biedronce. Jak skorzystać z oferty?

Oferta sieci sklepów Biedronka w ramach której można dostać za darmo dobrą kawę to oferta 1+1 gratis. Ofertą objęty jest jeden konkretny produkt. To kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 g. Za ten produkt w regularnej cenie trzeba zapłacić 44,99 zł za sztukę. W ramach promocji sieci sklepów Biedronka średnia cena za opakowanie będzie wynosiła o połowę taniej a dokładnie 22,50 zł.

Promocyjna oferta na kawę w Biedronce. Jaki limit obowiązuje?

Z promocji, którą oferuje swoim klientom Biedronka można skorzystać pod warunkiem, że posiadamy kartę lub aplikację Moja Biedronka. Promocja w ramach, której dobrą kawę dostaniemy gratis, objęta jest limitem. W ramach tej oferty można kupić dwie kawy (w tym jedna gratis) na konto Moja Biedronka.

Kawa gratis w Biedronce. Do kiedy obowiązuje promocja?

By skorzystać z oferty na darmową kawę w sklepach sieci Biedronka trzeba się pospieszyć. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień a dokładnie w piątek 10 października.