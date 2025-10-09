Masło to obok kawy produkt spożywczy, który ostatnio sporo kosztuje. Okazją do kupienia go w niższej cenie i zrobienia zapasów w lodówce są liczne promocje oferowane przez sklepy dużych sieci. Co tydzień zarówno Biedronka, Lidl czy Aldi oferują swoim klientom promocyjną cenę tego produktu. Czasem masło można również dostać gratis.

Niska cena masła w Lidlu. Kostka tylko za 3,99 zł

Tym razem siecią, która oferuje masło w promocyjnej cenie jest Lidl. Pod koniec tygodnia w sklepach tej sieci można kupić je w naprawdę bardzo niskich cenach. Kostka masła kosztuje tylko 3,99 zł. Ofertą objęty został jeden konkretny produkt, którym jest masło ekstra Polmlek w kostkach po 200 g. Regularna cena to 7,49 zł za sztukę.

Promocja na masło w Lidlu. Jakie są warunki promocji?

Masło w sieci sklepów Lidl kupimy w niższej cenie i zapłacimy za nie 3,99 zł, ale pod warunkiem, że w naszym koszyku znajdą się trzy kostki tego masła. Przy zakupie trzech sztuk obniżka wyniesie 46 proc.

Tanie masło w Lidlu. Do kiedy trwa promocja?

Masło w promocji, które w swojej ofercie umieścił Lidl i które kosztuje teraz 3,99 zł, można kupić tylko przez dwa konkretne dni. Warto zapamiętać, że promocja ta będzie aktualna w piątek 10 października oraz w sobotę 11 października.

Z promocji skorzystać mogą klienci Lidla, którzy mają aktywną aplikację Lidl Plus. Jest ona do pobrania za darmo. Znajduje się w niej kupon, który trzeba aktywować i zeskanować w kasie. Aby skorzystać z promocji na tanie masło w sieci Lidl trzeba pamiętać, że ta oferta jest objęta również limitem. Podczas zakupów można kupić trzy opakowania taniego masła na jeden kupon.