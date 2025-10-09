Rząd wprowadza świadczenie mieszkaniowe na wzór zasad obowiązujących w Wojsku Polskim, by wesprzeć funkcjonariuszy w kosztach utrzymania. Świadczenie wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie netto. Kwota ta będzie zwolniona z podatku. Funkcjonariusze przeznaczą środki np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Wysokość świadczenia zależy od lokalizacji albo miejsca zamieszkania funkcjonariusza, albo miejsca pełnienia służby (wskazanego w rozkazie personalnym). Funkcjonariusz sam wybierze sposób ustalania wysokości świadczenia.

Minister Kierwiński wskazuje, że najwyższe świadczenie w Warszawie (do 1800 zł) ma pomóc zasypać dziurę etatową w stolicy (gdzie wakatów jest 25 proc.) i zachęcić do wstępowania do Policji czy Straży Granicznej.

Nowe zasady zakwaterowania

Nowa ustawa zastępuje dotychczasowe prawo funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego prawem wyboru formy zakwaterowania. Świadczenie obejmuje funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także służb specjalnych (ABW, AW, SKW i SWW). Funkcjonariusze zyskują prawo wyboru spośród czterech form zakwaterowania:

Przydział lokalu mieszkalnego.

Przydział kwatery tymczasowej.

Skierowanie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej.

Przyznanie świadczenia mieszkaniowego.

To rozwiązanie wzoruje się na zasadach, które obowiązują w wojsku, dając funkcjonariuszom większą autonomię. W przypadku Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wysokość świadczenia ustalą zgodnie z przepisami MON, czyli uzależnią ją od współczynnika zależnego od garnizonu.

Zwrot kosztów dojazdu

Ustawodawca wprowadza ułatwienia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu, redukując biurokrację. Rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy MSWiA, ABW i AW, którzy wybrali ustalanie wysokości świadczenia mieszkaniowego na podstawie miejscowości zamieszkania, a także funkcjonariuszy SKW i SWW, którzy zamieszkują poza miejscowością pełnienia służby. Wprowadzona zostaje zryczałtowana forma otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu. To pozwoli zaoszczędzić czas i zminimalizuje biurokrację związaną z rozliczaniem. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale zaczną obowiązywać z mocą wsteczną. Świadczenie będzie obowiązywać z mocą od 1 lipca 2025 roku.

Świadczenie mieszkaniowe to kolejne realne wsparcie dla formacji mundurowych, po 20-procentowej podwyżce zarobków, którą funkcjonariusze otrzymali w 2024 roku.