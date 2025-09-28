Petycja, złożona 15 lipca 2023 roku przez Adama Nycza, proponuje znaczący dodatek do emerytury. Świadczenie 800 zł miesięcznie miałoby przysługiwać emerytom za każde wychowane i pracujące dziecko, które opłaca podatki w Polsce. Autor petycji argumentuje, że seniorzy, którzy poświęcili lata na wychowanie dzieci, zasługują na dodatkowe wsparcie emerytalne. Widzi w tym rodzaj rekompensaty za trud i lata, kiedy państwo nie oferowało im podobnego wsparcia, jak obecne 800 plus dla dzieci. Pomysł odwołuje się do sprawiedliwości międzypokoleniowej, podkreślając, że to dzieci obecnych emerytów, dziś aktywne zawodowo, płacą podatki i generują dochody dla państwa. Petycja wskazuje, że obecny system wsparcia pomija starsze pokolenie.

Adam Nycz przypomina również, że w przeszłości rządy (np. w 1996 r. za premiera Leszka Millera) ustawiały takie kryteria dochodowe do zasiłku rodzinnego, że osoby pracujące na umowę o pracę często nie mogły z niego skorzystać.

800 plus dla seniora. Argumenty "za"

Autor petycji przedstawia argumenty podkreślające niesprawiedliwość obecnego systemu. Seniorzy, w przeciwieństwie do obecnych rodziców, nie otrzymywali od państwa wsparcia finansowego (np. 800 plus) na wychowanie dzieci. Autor wylicza, że obecni rodzice otrzymują łącznie 172 800 zł na każde dziecko przez 18 lat, podczas gdy emeryci nie mieli takiego wsparcia. Petycja zwraca uwagę, że średnia wysokość emerytury w stosunku do przeciętnej pensji spadła. Autor zaznacza, że opodatkowanie emerytur wzrosło. Seniorzy czują się poszkodowani, gdyż w ich ocenie "tylko łożą podatki i składki do budżetu państwa, nic w zamian nie dostając".

800 plus dla seniora. Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa odniósł się do petycji. Ministerstwo podkreśla, że polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania rządu, który dąży do docenienia roli rodziny oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i dobrobytu. Resort wskazuje na program "Rodzina 500 plus" (obecnie "800 plus") jako czołowy przykład tej polityki. Przypomina, że program ten, działający od ponad 7 lat, zapewnia finansowe wsparcie rodzinom z dziećmi do 18. roku życia, niezależnie od dochodu. Ministerstwo odnotowuje, że wprowadziło zmiany, takie jak zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., co zwiększyło dostępność świadczenia. Podkreśla również podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego do 800 zł od 1 stycznia 2024 r., jako odpowiedź na obecne potrzeby polskich rodzin.

Kluczowym punktem odpowiedzi jest stwierdzenie, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur". Tym samym resort unika bezpośredniego odniesienia się do meritum propozycji seniorów, wskazując na brak podstaw prawnych w ramach swojej aktualnej ustawy.

800 plus dla seniorów to na razie tylko propozycja, ale w przyszłości, przy rosnących oczekiwaniach społecznych i potrzebie wsparcia osób starszych, może stać się realnym rozwiązaniem.