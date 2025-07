Niższe raty kredytów po obniżkach stóp procentowych RPP

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych, szczególnie te z maja i lipca 2025 roku, przyniosą ulgę kredytobiorcom z oprocentowaniem zmiennym. Chociaż obniżki nie przełożą się na wysokość rat natychmiast, już niebawem wielu posiadaczy kredytów hipotecznych zauważy spadek miesięcznych obciążeń.

Reklama

Ile spadną raty kredytów i kiedy?

Lipcowa obniżka stopy referencyjnej o 0,25 punktu procentowego (do 5 proc.), będąca drugą w tym roku (pierwsza, o 0,5 punktu, miała miejsce w maju po 19 miesiącach stabilizacji), choć zaskoczyła rynki, będzie miała znaczący wpływ na raty kredytów. Ważne jest, aby pamiętać, że zmiany te dotyczą wyłącznie kredytów, których oprocentowanie jest uzależnione od stawki WIBOR (np. WIBOR 3M lub WIBOR 6M). W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, raty pozostaną niezmienione przez ustalony w umowie okres. Ekspert Rankomatu, Jarosław Sadowski, wyjaśnia, że obniżki rat nie będą widoczne od razu. Banki aktualizują oprocentowanie kredytów co trzy lub sześć miesięcy, w zależności od rodzaju wskaźnika WIBOR ustalonego w umowie. Przykładowe wyliczenia oszczędności (wg. Jarosława Sadowskiego z Rankomat.pl):

Kredyt 300 000 zł: Osoba, która w kwietniu płaciła ratę w wysokości 2191 zł miesięcznie, dzięki majowej obniżce zyska około 51 zł. Po uwzględnieniu lipcowej obniżki, miesięczna rata może spaść łącznie aż o 155 zł.

Kredyt 700 000 zł: Kredytobiorca z ratą wynoszącą około 5112 zł w kwietniu, po majowej obniżce zobaczy spadek o około 119 zł. Uwzględniając lipcową obniżkę, miesięczna rata może być niższa aż o 360 zł.

Reklama

Czy to koniec obniżek stóp procentowych?

Wiele wskazuje na to, że to nie ostatnie cięcia stóp procentowych w tym roku. Ekonomiści prognozują, że kolejna, prawdopodobnie ostatnia w tym roku obniżka, może nastąpić już we wrześniu. Jeśli tak się stanie, kredytobiorcy mogą spodziewać się kolejnego spadku wysokości rat. Aby uzyskać dokładne informacje o tym, jak obniżki stóp procentowych wpłyną na Twoje konkretne raty kredytowe, najlepiej skontaktuj się ze swoim bankiem, który będzie w stanie przedstawić precyzyjne wyliczenia.