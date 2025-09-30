Początkowy konsensus analityków i ekspertów oscylował o granicach 3%, a dane ujawnione przez GUS w ramach szybkiego rachunku potwierdziły wynik na poziomie 2,9%. Jest to wynik taki sam, jak w sierpniu, co pokazuje zahamowanie wzrostu wskaźnika inflacji. Dodatkowym zaskoczeniem okazuje się wskaźnik wzrostu cen w ujęciu miesięcznym.

Tutaj nie zaobserwowano żadnych zmian, mimo że eksperci zakładali wzrost o 0,2 procent. W ujęciu rocznym ceny żywności podrożało o 4,2 procent, nośniki energii o 2,4 procent w skali roku. Co bardzo istotne, potaniały paliwa do prywatnych źródeł transportu i mowa tutaj o spadku rzędu 4,9 procent.

Inflacja pozytywnie zaskakuje, ale co na to RPP?

Tak pozytywne zaskoczenie rodzi pytania o to, jak Rada Polityki Pieniężnej ustosunkuje się do tych danych. Na ten moment inflacja znajduje się na stosunkowo niskich poziomach, które znajdują się w zakresie odchyleń celu inflacyjnego NBP. W teorii jest to więc świetna okazja do obniżki stóp procentowych.

Ekonomiści z działu ING wskazują jednak, że na takie kroki trzeba będzie poczekać dopiero do listopada 2025 roku. Ich odpowiednicy z Pekao SA zauważają, że główny odczyt może nas przybliżać do odczytu, jednak struktura inflacji już niespecjalnie.

Chodzi bowiem o inflację bazową (z wyłączeniem cen żywności i energii), która dla RPP jest jednym z ważniejszych wskaźników przemawiających za potencjalną obniżką stóp procentowych. Jeśli więc bazowa inflacja utrzyma się na pułapie 3,2 procent (będąc na tym samym poziomie, co w sierpniu), to wówczas Rada niespecjalnie chętnie będzie chciała stopy obniżać. Tego jednak dowiemy się w środę 8 października 2025 roku.