Boom na obligacje oszczędnościowe

Według informacji podawanych przez Infor.pl, obserwujemy powrót mody na obligacje oszczędnościowe. Są to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, co czyni je jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania, ponieważ wykupienie ich i wypłata odsetek są gwarantowane majątkiem państwa.

Jak czytamy na portalu, w lipcu 2025 roku Polacy zainwestowali w te instrumenty rekordową kwotę 8,2 mld zł. Był to najwyższy wynik od początku roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje roczne o zmiennym oprocentowaniu, oparte na stopie referencyjnej NBP, oraz obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowy hit

Infor.pl informuje, że drugim hitem, który staje się konkurencją dla tradycyjnych lokat bankowych, są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). To program oszczędnościowy, w którym pieniądze dokłada nie tylko pracownik, ale również pracodawca i państwo. Na start państwo wpłaca 250 zł, a co roku dopłaca kolejne 240 zł.

Chociaż PPK miały być długoterminowym zabezpieczeniem na starość, jak podaje Infor.pl, niektórzy Polacy traktują je jako krótkoterminową lokatę, ponieważ można z nich wypłacić środki w każdej chwili. W pierwszym kwartale 2025 roku uczestnicy programu wypłacili łącznie ponad 607 mln zł, co pokazuje, że PPK stają się realną alternatywą dla lokat bankowych.